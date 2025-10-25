Ursula hat bunte Tschreapn und süße Kokosbusserln

Der älteste Krämermarkt Kärntens steht unter Patronanz der Heiligen Ursula: Seit 1304 lockt er Menschen nach Klagenfurt.
Flotte Marschmusik der Stadtkapelle Klagenfurt kündigte Samstagfrüh ein traditionelles Ereignis an: den 721. Ursulamarkt! Zur Eröffnung des ältesten und größten Krämermarktes Kärntens zeigten auch die Volkstanzgruppe Lindwurm und die Klagenfurter Fahnenschwinger ihr Können. Bürgermeister Christian Scheider enthüllte die Freyung, die als Symbol für Recht und Ordnung über dem Markttreiben steht.
Landeshauptmann Peter Kaiser verriet, was er Jahr für Jahr am Ursulamarkt kauft: Bundesheersocken.
Ein Markt, der die ganze Familie erfreut
Kittelschürzen, Lebkuchenherzerln und bunte Emailletöpfe: Vieles ist am Ursulamarkt, der seit mindestens 1304 abgehalten wird, über die Jahrhunderte gleichgebleiben – einiges hat sich verändert, vor allem mehrmals der Standort. Und neben dem Marktbummel erfreut mittlerweile die Kleintierschau die Besucher. In einer Messehalle findet der Besucher am Flohmarkt Antikes und Schönes. Im kleinen Vergnügungspark auf dem Freigelände wagen vor allem Kinder Höhenflüge. Rund 250 Standler bieten auf dem 721. Ursulamarkt ihre Waren feil; darunter natürlich lange Unterhosen, Wollsocken und Gemüsehobel.
Der Ursulamarkt lockt noch am Sonntag, 26. Oktober, und am Montag, 27. Oktober, die ganze Familie auf das Klagenfurter Messegelände (7 bis 19 Uhr).
Benannt ist der Markt nach der heiligen Ursula, der Patronin der Jugend, der Lehrer und Tuchhändler, die auch in Kriegszeiten, für eine gute Ehe, einen ruhigen Tod und gegen Kinderkrankheiten angerufen wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.