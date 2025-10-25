Ursula hat bunte Tschreapn und süße Kokosbusserln

Flotte Marschmusik der Stadtkapelle Klagenfurt kündigte Samstagfrüh ein traditionelles Ereignis an: den 721. Ursulamarkt! Zur Eröffnung des ältesten und größten Krämermarktes Kärntens zeigten auch die Volkstanzgruppe Lindwurm und die Klagenfurter Fahnenschwinger ihr Können. Bürgermeister Christian Scheider enthüllte die Freyung, die als Symbol für Recht und Ordnung über dem Markttreiben steht.

Landeshauptmann Peter Kaiser verriet, was er Jahr für Jahr am Ursulamarkt kauft: Bundesheersocken.