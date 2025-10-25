„Lassie“-Star June Lockhart ist gestorben

Mehr als 175 Rollen

Die Filmikone wurde am 25. Juni 1925 in New York in den USA geboren – ihre Eltern waren ebenfalls Schauspieler. Lockharts Schauspielkarriere begann bereits 1938 mit einer Rolle im Weihnachtsklassiker „A Christmas Carol“. In ihrer mehr als acht Jahrzehnte langen Karriere schlüpfte die Schauspielerin in mehr als 175 Rollen, wie „Forbes“ gezählt hat.