Trauer um TV-Legende

„Lassie“-Star June Lockhart ist gestorben

Society International
25.10.2025 23:03
June Lockhart posiert im Jahr 2003 mit Hund Lassie.
Die Hollywood-Schauspielerin June Lockhart ist tot! Lockhart verstarb im stolzen Alter von 100 Jahren. Die Schauspielerin wurde mit ihren Rollen in den Fernsehserien „Lassie“ und „Lost In Space“ berühmt.

Lockhart starb in ihrem Haus in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien eines natürlichen Todes, wie ihr Familiensprecher dem Sender CBS News bestätigte. Laut dem „People“-Magazin starb sie bereits am Donnerstag.

Ihre Tochter June Elizabeth und ihre Enkelin Christianna standen der Hollywood-Legende in ihren letzten Minuten bei. In einer Mitteilung schrieb Lockharts Familie: „Wir werden diese wirklich bemerkenswerte Frau, Mutter und Großmutter vermissen.“

Lockhart im Jahr 2004
Mehr als 175 Rollen
Die Filmikone wurde am 25. Juni 1925 in New York in den USA geboren – ihre Eltern waren ebenfalls Schauspieler. Lockharts Schauspielkarriere begann bereits 1938 mit einer Rolle im Weihnachtsklassiker „A Christmas Carol“. In ihrer mehr als acht Jahrzehnte langen Karriere schlüpfte die Schauspielerin in mehr als 175 Rollen, wie „Forbes“ gezählt hat.

Zu den bekanntesten ihrer Rollen gehört die der Ruth Martin in der Fernsehserie „Lassie“, in der sie von 1958 bis 1964 mitspielte. Von 1965 bis 1968 spielte sie die Familien-Matriarchin Maureen Robinson in der Science-Fiction-Serie „Lost in Space“. 

Lockhart trat auch im Theater auf und arbeitete als Synchronsprecherin. Außerhalb von Film und Fernsehen engagierte sich Lockhart politisch und trat für den Journalismus ein.

„Sie war bis zum Schluss sehr glücklich und las jeden Tag die New York Times und die LA Times“, erzählte der Familiensprecher. „Es war ihr sehr wichtig, sich auf die Nachrichten des Tages zu konzentrieren.“

