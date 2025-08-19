22-Jähriger stellte Cannabiskraut und -harz her

Polizeibeamte aus Spittal und Lienz haben zusammengearbeitet und einen 22-jährigen Oberkärntner festgenommen: Er hatte Cannabiskraut und Cannabisharz hergestellt.
Am Dienstag unterstützten Polizeibeamte des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau Kollegen der Polizeiinspektion Lienz bei der Vollziehung einer Festnahmeanordnung: Wegen Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz wurde ein 22-jähriger Mann an seiner Wohnadresse im Bezirk Spittal inhaftiert.
Bei der von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordneten Hausdurchsuchung wurden auf dem Grundstück im Außen- und Innenbereich Cannabispflanzen sichergestellt. Eine Vielzahl von Suchtgiftutensilien wie mehrere Cannabismühlen, eine digitale Feinwaage, Verpackungsmaterial und eine Rauchpfeife sowie getrocknetes Cannabiskraut und Cannabisharz wurden vorgefunden.
Der festgenommene 22-Jährige wird in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen und werden von der Tiroler und der Kärntner Polizei, auch von der Polizeiinspektion Oberdrauburg, gemeinsam fortgeführt.
