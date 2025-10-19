Rust: Klare Mehrheit für Tempo 30 im Ortsgebiet

Höhere Wahlbeteiligung erwartet

Bürgermeister Gerold Stagl (SPÖ) betonte in einer ersten Reaktion, dass man das „Ergebnis zur Kenntnis nehmen muss“. Ein wenig enttäuscht zeigte er sich über die Wahlbeteiligung: „Ich hätte mir etwas mehr erwartet, zumindest 30 bis 35 Prozent.“ Als nächsten Schritt würden die Fraktionen intern über das Ergebnis diskutieren, danach werde es Beratungen im Verkehrsausschuss geben. Im Dezember soll das Thema im Gemeinderat behandelt und entschieden werden. Stagl selbst wollte keine Präferenz erkennen lassen: „Ich muss das Ergebnis erst einmal in Ruhe analysieren.“ Er habe im Vorfeld der Befragung bewusst keine Empfehlung abgeben. Man werde nach den Beratungen sehen, welche Mehrheiten im Gemeinderat möglich seien.