Die einmalige Chance auf exquisite Siegerweine

Die Rot-Goldene Traube weckt die Neugierde. Wer erlesenen Geschmack zu schätzen weiß, holt sich mit dem „Krone“-Rabatt die Finalpakete der besten Weine direkt nach Hause.
Das macht Gusto auf mehr! Der qualitätsbewusste, naturnahe Weinbau im Burgenland, der auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, lässt auf nährstoffreichen Böden im milden pannonischen Klima Herausragendes gedeihen. Dieser gesunden Mischung aus unverwechselbarem Charakter, Eigenständigkeit und Raffinesse verleiht die ungebrochene Leidenschaft der Winzer eine ganz besondere Note.
Die Rot-Goldene Traube ist Sinnbild für höchste Qualität. Die Begeisterung dafür zeigt, wie sehr die Österreicher gepflegte Weinkultur schätzen.
Gerhard Valeskini, „Kronen Zeitung“-Geschäftsführer
Bild: Alexander Tuma
Die Besten im Rampenlicht
Rund um den Globus werden die Weiß- und Rotweine, aber auch die süßen Spezialitäten aus dem Burgenland geschätzt. „Genau dafür steht die Rot-Goldene Traube. Sie vereint höchste Ansprüche und Qualität der Spitzenklasse“, betont „Kronen Zeitung“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. Genießer dürfen gespannt sein. Dank der Rot-Goldenen Traube 2025 stehen die besten Weine der besten Winzer im Rampenlicht.
15 Prozent Rabatt
Eine Kostprobe gefällig? Der Bogen spannt sich von einem Top-3-Package der Kategorie „Rotwein reinsortig“ über das Finalpaket „Rosé still“ bis zum „Best Of“ der feinen Rubrik „Weißwein aus einer Einzelriede“. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei, das seinesgleichen sucht“, weiß Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep. Wer sich ein Finalpaket sichern will, genießt mit dem Code KRONE2025 15 Prozent Preisnachlass – einmal einlösbar pro Kunde bis 20. Dezember.
Das ganze Angebot unter myburgenland.shop/content/rot-goldene-traube-2025
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.