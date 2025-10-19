Die einmalige Chance auf exquisite Siegerweine

Die Besten im Rampenlicht

Rund um den Globus werden die Weiß- und Rotweine, aber auch die süßen Spezialitäten aus dem Burgenland geschätzt. „Genau dafür steht die Rot-Goldene Traube. Sie vereint höchste Ansprüche und Qualität der Spitzenklasse“, betont „Kronen Zeitung“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. Genießer dürfen gespannt sein. Dank der Rot-Goldenen Traube 2025 stehen die besten Weine der besten Winzer im Rampenlicht.