Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rot-Goldene Traube

Die einmalige Chance auf exquisite Siegerweine

Burgenland
19.10.2025 16:00
800 Weine waren in der Wertung: Die Allerbesten gibt es ab sofort mit dem Code KRONE2025 als ...
800 Weine waren in der Wertung: Die Allerbesten gibt es ab sofort mit dem Code KRONE2025 als Finalpakete günstiger. Zum Online-Shop geht es via QR-Code.(Bild: Krone KREATIV/Weintourismus Burgenland / Maria Hollunder)

Die Rot-Goldene Traube weckt die Neugierde. Wer erlesenen Geschmack zu schätzen weiß, holt sich mit dem „Krone“-Rabatt die Finalpakete der besten Weine direkt nach Hause.

0 Kommentare

Das macht Gusto auf mehr! Der qualitätsbewusste, naturnahe Weinbau im Burgenland, der auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, lässt auf nährstoffreichen Böden im milden pannonischen Klima Herausragendes gedeihen. Dieser gesunden Mischung aus unverwechselbarem Charakter, Eigenständigkeit und Raffinesse verleiht die ungebrochene Leidenschaft der Winzer eine ganz besondere Note.

Zitat Icon

Die Rot-Goldene Traube ist Sinnbild für höchste Qualität. Die Begeisterung dafür zeigt, wie sehr die Österreicher gepflegte Weinkultur schätzen.

Gerhard Valeskini, „Kronen Zeitung“-Geschäftsführer

Bild: Alexander Tuma

Die Besten im Rampenlicht
Rund um den Globus werden die Weiß- und Rotweine, aber auch die süßen Spezialitäten aus dem Burgenland geschätzt. „Genau dafür steht die Rot-Goldene Traube. Sie vereint höchste Ansprüche und Qualität der Spitzenklasse“, betont „Kronen Zeitung“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. Genießer dürfen gespannt sein. Dank der Rot-Goldenen Traube 2025 stehen die besten Weine der besten Winzer im Rampenlicht.

Lesen Sie auch:
Über 160 Winzer haben sich beworben. Am 10. Oktober wurde die Traube an die Besten übergeben.
800 Weine
Die Winzer der Rot-Goldenen Traube auf einen Blick
17.10.2025

15 Prozent Rabatt
Eine Kostprobe gefällig? Der Bogen spannt sich von einem Top-3-Package der Kategorie „Rotwein reinsortig“ über das Finalpaket „Rosé still“ bis zum „Best Of“ der feinen Rubrik „Weißwein aus einer Einzelriede“. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei, das seinesgleichen sucht“, weiß Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep. Wer sich ein Finalpaket sichern will, genießt mit dem Code KRONE2025 15 Prozent Preisnachlass – einmal einlösbar pro Kunde bis 20. Dezember.

Das ganze Angebot unter myburgenland.shop/content/rot-goldene-traube-2025

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 12°
Symbol wolkig
Güssing
1° / 12°
Symbol bedeckt
Mattersburg
1° / 13°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
0° / 13°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
2° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.367 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.575 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Burgenland
30 Jahre im Dienst
Thermen-Chef: „Schön, dass ich das machen darf“
Primar Günther Feigl
„Mein Ziel: Medizin auf internationalem Niveau!“
Tatkräftige Courage
Jetzt retten Dorfbewohner selbst die Nahversorgung
Ein Dorf in Sorge
Nach Einbrüchen in Häuser: Firmentresor geplündert
„Schulserver gehackt“
Geld abgezweigt: Lehrer und Winzerin als Opfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf