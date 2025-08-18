Richterin will Martin Puchers Aussage nicht hören

Commerzialbank-Prozess: Obwohl der Verantwortliche für die Millionenpleite laut Gutachter prinzipiell als Zeuge aussagen könnte, winkt man am Landesgericht Eisenstadt ab: „Zur Klärung der Schuld und Strafe der Angeklagten ist das nicht erforderlich.“
Neunter Verhandlungstag in der Causa Commerzialbank am Landesgericht in Eisenstadt. Nach den gemeinsamen 54 Stunden sind den regelmäßigen Prozessbeobachtern die Gesichter der handelnden Personen längst vertraut geworden – natürlich auch jene der zwei Angeklagten.
Beide Unternehmer bekennen sich nicht schuldig
Der pensionierte Spengler sitzt meist regungslos da und starrt auf den Boden, während der Maler im Ruhestand die Aussagen gern mit einem Grinsen kommentiert. Für die beiden, die sich nicht schuldig bekennen, steht einiges auf dem Spiel. Man spricht von einem Gesamtschaden in Höhe von 70 Millionen Euro, den sie den Einlegern der Commerzialbank Mattersburg durch fingierte Kredite zugefügt haben sollen.
Ein dritter Unternehmer, ein Tischler, der „kleinste Fisch“ im Bunde, wurde im Rahmen des Prozesses bereits zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Franziska Klikovits, die rechte Hand von Drahtzieher Martin Pucher, fasste sechs Jahre und vier Monate aus.
Gutachter stellt „ängstliche Depression“ fest
Am vergangenen Donnerstag hatte der medizinische Gerichtssachverständige Peter Hofmann, wie berichtet, sein Gutachten erläutert. Er habe Pucher daheim besucht, Eindrücke gesammelt, mit ihm gesprochen. In seiner fachärztlichen Diagnose schreibt Hofmann, dass Pucher nach zwei Schlaganfällen und wegen einer „ängstlichen Depression“ als Beschuldigter nicht verhandlungsfähig sei.
Als Zeuge könnte der 69-Jährige aber durchaus schlüssig auf Fragen antworten. Idealerweise übermittle man ihm vorab einen Fragenkatalog und lasse ihn via Videoschaltung aussagen. Diese Idee wurde von den Anwälten der pensionierten Unternehmer-Angeklagten mit Begeisterung aufgenommen und am Montag vom großen Schöffensenat nach langer Beratung abgelehnt.
Urteile könnten schon am Dienstag gefällt werden
Puchers Aussage sei „zur Klärung der Schuld und Strafe der Angeklagten nicht erforderlich“, begründete die Vorsitzende, die nicht zuletzt den Auftrag zur neuerlichen Begutachtung gegeben hatte, die Entscheidung.
Es scheint also mehr als möglich, dass am Dienstag die Urteile gefällt werden können. Jedenfalls ist bis dato kein weiterer Verhandlungstermin anberaumt.
Kommentare
