Richterin will Martin Puchers Aussage nicht hören

Beide Unternehmer bekennen sich nicht schuldig

Der pensionierte Spengler sitzt meist regungslos da und starrt auf den Boden, während der Maler im Ruhestand die Aussagen gern mit einem Grinsen kommentiert. Für die beiden, die sich nicht schuldig bekennen, steht einiges auf dem Spiel. Man spricht von einem Gesamtschaden in Höhe von 70 Millionen Euro, den sie den Einlegern der Commerzialbank Mattersburg durch fingierte Kredite zugefügt haben sollen.