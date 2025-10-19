Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

30 Jahre im Dienst

Thermen-Chef: „Schön, dass ich das machen darf“

Burgenland
19.10.2025 13:00
hermen-Chef Peter Prisching feierte 30-jähriges Dienstjubiläum.
hermen-Chef Peter Prisching feierte 30-jähriges Dienstjubiläum.(Bild: Avita Resort)

Die Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf feiert kürzlich ihr 30-jähriges Bestehen. Seit der ersten Stunde lenkt Peter Prisching als Geschäftsführer die Geschicke des Hauses. 

0 Kommentare

Die Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bedeutend weiterentwickelt. In der Wellnessoase stehen für die Gäste heute unter anderem 15 Pools, 24 Saunen, das exklusive Premium Spa, großzügige Ruhezonen, ein Deluxe Deck und ein top ausgestattetes Fitness-Center bereit. Rund 200.000 Gäste werden im Leitbetrieb jedes Jahr begrüßt, darunter 50.000 Hotelgäste. Wesentlich gestaltet hat diesen Weg Geschäftsführer Prisching: „Für mich ist es schön, dass ich als Einheimischer das machen darf“, gibt er sich bescheiden.

Die Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf
Die Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf(Bild: Avita Resort)

Schon während seiner Ausbildung in der Hotelfachschule Oberwart hat er sich als Ziel gesetzt, einmal in leitender Funktion im Tourismus tätig zu sein. Als Geschäftsführer der Therme gelang ihm das im Alter von 30 Jahren. Zuvor hat er die Branche unter anderem durch Saisonarbeit im Westen Österreichs von der Pike auf kennengelernt. „Es ist einfach ein schöner Arbeitsbereich, der immer wieder was Neues bringt.“

Geschäftsführer Prisching erinnert sich an bewegte Zeiten in den vergangenen drei Jahrzehnten.
Geschäftsführer Prisching erinnert sich an bewegte Zeiten in den vergangenen drei Jahrzehnten.(Bild: Avita Resort)

Gefragter Quartiergeber für Fußballteams
Viel Neues gab es auch in seiner Amtszeit als Geschäftsführer. Neben den zahlreichen Investitionen positionierte sich die Avita Therme auch als gefragter Quartiergeber für Fußballteams aus den verschiedensten Ländern. Ein Höhepunkt war, als die Nationalmannschaft von Kroatien hier während der EURO 2008 ihr Quartier aufschlug. Die Avita Therme wurde danach zum besten Teamhotel des Turniers gewählt. „Es gibt auch heute noch viele Kontakte aus dieser Zeit“, erzählt Prisching.

Doch es gab auch Zeiten, wo es nicht so einfach war, etwa während der Corona-Pandemie. Obwohl die Therme geschlossen war, kam der Geschäftsführer trotzdem jeden Tag ins Haus und spazierte durch das verwaiste Areal. „Jede schwierige Phase ist eine Chance für Selbstreflexion“, meint Prisching. Man habe Ruhe bewahrt und sei danach umso stärker zurückgekommen. Qualität und Herzlichkeit seien noch stärker in den Vordergrund gerückt worden.

Die Avita Therme bietet ihren Gästen Erholung und Entspannung.
Die Avita Therme bietet ihren Gästen Erholung und Entspannung.(Bild: Avita Resort)
(Bild: Avita Resort)
(Bild: Avita Resort)
(Bild: Avita Resort)

Eigentümer ziehen an einem Strang
Interessant ist die Eigentümerstruktur der Therme. 30,6 Prozent der Anteile hält das Land, der Rest teilt sich auf 139 Kommanditisten auf. „Von der Hausfrau über den Pfarrer bis zum Landeshauptmann sind damit alle vertreten“, berichtet Prisching mit einem Schmunzeln. In den entscheidenden Momenten würden aber alle an einem Strang ziehen, wie einstimmige Beschlüsse belegen.

Lesen Sie auch:
Ja, mir san mit‘m Radl da: Die Fahrradoffensive steht im Reduce Gesundheitsresort ganz oben auf ...
Im Radlfieber
Bad Tatzmannsdorf radelt auf der Überholspur dahin
15.09.2025
Naturnahe Erlebnisse
Wander-Gütesiegel für Bad Tatzmannsdorf
12.04.2025

In den kommenden Jahren will der Geschäftsführer mehr Aufmerksamkeit auf die Mitarbeiter zu legen. „Wir haben viel Geld für die ‘Hardware’ investiert, nun muss auch die ‘Software’ angepasst werden“, skizziert der Thermen-Chef den künftigen Weg. Weiterbildung werde daher ein großes Thema sein. Zudem müsse man auch wieder mehr junge Menschen für einen Job im Tourismus begeistern. Für sich persönlich hat Prisching nur einen Wunsch: „Gesund und fit bleiben, das ist das Allerwichtigste.“

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 12°
Symbol wolkig
Güssing
1° / 12°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
1° / 12°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
0° / 12°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
2° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
91.043 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
81.868 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
78.955 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Burgenland
Primar Günther Feigl
„Mein Ziel: Medizin auf internationalem Niveau!“
Tatkräftige Courage
Jetzt retten Dorfbewohner selbst die Nahversorgung
Ein Dorf in Sorge
Nach Einbrüchen in Häuser: Firmentresor geplündert
„Schulserver gehackt“
Geld abgezweigt: Lehrer und Winzerin als Opfer
Nach Sturz
Mann in letzter Sekunde aus Brunnen gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf