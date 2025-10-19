Thermen-Chef: „Schön, dass ich das machen darf“

In den kommenden Jahren will der Geschäftsführer mehr Aufmerksamkeit auf die Mitarbeiter zu legen. „Wir haben viel Geld für die ‘Hardware’ investiert, nun muss auch die ‘Software’ angepasst werden“, skizziert der Thermen-Chef den künftigen Weg. Weiterbildung werde daher ein großes Thema sein. Zudem müsse man auch wieder mehr junge Menschen für einen Job im Tourismus begeistern. Für sich persönlich hat Prisching nur einen Wunsch: „Gesund und fit bleiben, das ist das Allerwichtigste.“