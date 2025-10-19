Jetzt retten Dorfbewohner selbst die Nahversorgung

Alles auf einem Fleck

Mit Unterstützung vieler Dorfbewohner wurde „Unser Gschäft“ – ein Lebensmittelladen, der die wichtigsten Waren für den täglichen Bedarf in den Regalen bereithält – aus der Taufe gehoben. So nebenbei können die Bewohner ihre Post erledigen, Lotto und Toto spielen. Gemütlich geht es bei den Plaudereien im dazugehörigen Kaffeehaus zu, wo sich die Neuigkeiten aus dem Dorf erfahren lassen.