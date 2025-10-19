„Mein Ziel: Medizin auf internationalem Niveau!“

Hohe Ansprüche im Burgenland

Geleitet wird die Fachrichtung von Prof. Prof. h. c. Dr. Dr. med. Günther C. Feigl, einem der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet: „Stets war und ist mein Ziel, Spitzenmedizin auf internationalem Niveau anbieten zu können, das gilt jetzt genauso im Burgenland. Wir bauen hier keine auf das Notwendigste reduzierte Version einer Neurochirurgie auf, sondern eine der modernsten Abteilungen mit Top-Ausstattung in allen Bereichen – einem Equipment, das in neurochirurgischen Zentren der Spitzenmedizin weltweit zum Standard gehört.“