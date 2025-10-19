„Spiel des Jahres“ endete für Kuchl mit zwei Makel

Das ist das Spiel des Jahres!“ Mit diesen Worten begrüßte der Stadionsprecher von Kuchl die rund 1000 Fans zum Westliga-Spiel gegen Wacker Innsbruck. Circa 500 Tiroler nahmen die Reise in die Holzgemeinde auf sich und sorgten für eine tolle wie auch friedliche Stimmung. Die drei Punkte nahmen aber die Gäste dank des Goldtreffers von Bright Owusu in Minute sechs mit heim. Doch mit Fortdauer des Spiels trauten sich die Tennengauer immer mehr zu, übernahmen mehr Spielanteile und hätten sich sogar noch mit einem Tor belohnen können. „Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden, mit der Leistung definitiv“, resümierte Kuchl-Trainer Thomas Hofer, der das Coaching vor so einer großen Kulisse genossen hat: „Wir haben gewusst, dass wir endlich mal viele Zuschauer haben werden, dass Stimmung sein wird.“