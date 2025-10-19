Bulls mit glücklicherem Ende bei Baltrams 500er

Im letzten Abschnitt half die Bande kräftig am erneuten Ausgleich der Innsbrucker mit: Bulls-Goalie Kickert wollte hinter dem Tor klären, von der Umrundung sprang die Scheibe aber zurück, einen Querpass später musste Owre nur mehr ins mehr oder weniger freie Tor einschieben. Nachdem HCI-Schlussmann Vernon im 500. Spiel von Flo Baltram mehrere Top-Paraden auspackt hatte, wurde der Volksgarten erlöst: Schneider staubte zum 3:2 ab, Robertson legten in Überzahl gleich den 4:2-Endstand nach.