Bulls mit glücklicherem Ende bei Baltrams 500er

Lange mussten die Fans der Eisbullen im ICE Hockey League-Heimduell mit Innsbruck zittern. An den Haien bissen sich die Salzburger die Zähne aus, am Ende durften die Cracks von Head Coach Manny Viveiros einen 4:2-Erfolg feiern. Bereits vor der Partie wurde Flo Baltram umjubelt, der Stürmer bestritt seine 500. Ligapartie im Bulls-Dress.
Mit viel Druck starteten die Eisbullen – Rebernig rückte für Stephens ins Line-up – in die Partie gegen Innsbruck. Und die neu formierte zweite Linie um Kraus, St. Denis und Thaler schlug auch gleich zu. Nach kurzer Verwirrung vor dem Haie-Tor vollendete Thaler mit der Backhand.
Der Serienmeister drückte in der Folge auf das 2:0, wie so oft in den letzten Wochen, wollte die Scheibe aber nicht ins Tor: Coe, Kraus, Auer, Ninehuis und Huber vergaben gute Möglichkeiten. Jubeln durften im Gegenzug die mitgereisten Tiroler Schlachtenbummler – Lattner glich aus. Huber hatte mit seinem zweiten Versuch aber die passende Antwort zum 2:1.
Im letzten Abschnitt half die Bande kräftig am erneuten Ausgleich der Innsbrucker mit: Bulls-Goalie Kickert wollte hinter dem Tor klären, von der Umrundung sprang die Scheibe aber zurück, einen Querpass später musste Owre nur mehr ins mehr oder weniger freie Tor einschieben. Nachdem HCI-Schlussmann Vernon im 500. Spiel von Flo Baltram mehrere Top-Paraden auspackt hatte, wurde der Volksgarten erlöst: Schneider staubte zum 3:2 ab, Robertson legten in Überzahl gleich den 4:2-Endstand nach.
