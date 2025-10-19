Drei Notärzte nach Frontalkollision im Einsatz

Kurz nach 16 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pfandl und Strobl zum schweren Verkehrsunfall auf der B158 alarmiert. Dabei stießen ein Pkw und ein Kastenwagen frontal zusammen. Während die Floriani mit hydraulischen Rettungsgeräten zwei Menschen aus den Fahrzeugwracks befreiten, kümmerten sich drei Notärzte und die Besatzung von sechs Rettungswagen um vier weitere Verletzte.