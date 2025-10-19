Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Verletzte

Drei Notärzte nach Frontalkollision im Einsatz

Salzburg
19.10.2025 18:40
Zwei Personen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt.
Zwei Personen waren in den Fahrzeugen eingeklemmt.(Bild: FF Bad Ischl)

Nach einem Frontalunfall wurden zwei Personen direkt an der Landesgrenze zwischen Oberösterreich und Salzburg auf der B158 in Strobl in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Insgesamt wurden bei dem Unfall sechs Menschen verletzt. Es waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. 

0 Kommentare

Kurz nach 16 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pfandl und Strobl zum schweren Verkehrsunfall auf der B158 alarmiert. Dabei stießen ein Pkw und ein Kastenwagen frontal zusammen. Während die Floriani mit hydraulischen Rettungsgeräten zwei Menschen aus den Fahrzeugwracks befreiten, kümmerten sich drei Notärzte und die Besatzung von sechs Rettungswagen um vier weitere Verletzte.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört.(Bild: FF Bad Ischl)

Abgesichert wurde die Unfallstelle von mehreren Streifenwagen aus Salzburg und Oberösterreich. Auch zwei Rettungshubschrauber – Christophorus 6 und Martin 1, beide aus Salzburg – wurden angefordert.   

Lesen Sie auch:
Symbolbild
17-Jähriger gestoppt
Ohne Schein mit Auto von Bekanntem auf Spritztour
19.10.2025
An Lehener Brücke
E-Scooter-Lenkerin ergriff nach Unfall Flucht
19.10.2025
Scheibe eingeschlagen
Jugendliche stahlen Server aus Flachgauer Schule
19.10.2025

Nachdem die beiden eingeklemmten Personen aus den Autos befreit wurden, starteten die Feuerwehrleute mit den Aufräumarbeiten. Sie entfernten Trümmerteile von der Fahrbahn und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Die B158 war währenddessen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.677 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.575 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.752 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf