Jungbullen laufen Dreier weiter hinterher

Wer am Freitagabend einen Fußballleckerbissen sehen wollte, war in der Red Bull Arena am falschen Ort. Die Zweitliga-Partie zwischen Liefering und Sturm II war geprägt von Fouls und Fehlpässen. Nach Toren von Kapitän Verhounig (34.) und Aguilar (45.) sah es für die Jungbullen aber gut aus für den ersten Saisonsieg. In Hälfte zwei gaben sie die Führung aber noch aus der Hand, kassierten zwei Gegentreffer. „Erste Hälfte war ein ordentlicher Auftritt, wir haben uns gut reingearbeitet. Wir haben gewusst, dass Sturm richtig angespitzt in die zweite Hälfte startet. Dann kriegen wir ein sehr unnötiges Gegentor. Am Ende haben wir extrem ängstlich gespielt, uns ist jeder Ball versprungen, wir haben keinen Zweikampf gewonnen“, resümierte Liefering-Trainer Daniel Beichler.