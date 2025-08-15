Jungbullen laufen Dreier weiter hinterher

Liefering kommt in der 2. Liga einfach nicht in die Gänge. Nach drei Spielen stehen nur zwei Punkte zu Buche. Gegen Sturm zwei gab die Elf von Trainer Daniel Beichler eine 2:0-Führung aus der Hand.
Wer am Freitagabend einen Fußballleckerbissen sehen wollte, war in der Red Bull Arena am falschen Ort. Die Zweitliga-Partie zwischen Liefering und Sturm II war geprägt von Fouls und Fehlpässen. Nach Toren von Kapitän Verhounig (34.) und Aguilar (45.) sah es für die Jungbullen aber gut aus für den ersten Saisonsieg. In Hälfte zwei gaben sie die Führung aber noch aus der Hand, kassierten zwei Gegentreffer. „Erste Hälfte war ein ordentlicher Auftritt, wir haben uns gut reingearbeitet. Wir haben gewusst, dass Sturm richtig angespitzt in die zweite Hälfte startet. Dann kriegen wir ein sehr unnötiges Gegentor. Am Ende haben wir extrem ängstlich gespielt, uns ist jeder Ball versprungen, wir haben keinen Zweikampf gewonnen“, resümierte Liefering-Trainer Daniel Beichler.
Erfreulich: Kenneth Adejenughure ist nach Verletzungspause zurück, absolvierte sein erstes Spiel seit 28. März. Auch Austria-Trainer Christian Schaider, der mit seinem Team am Sonntag (10.30) Rapid II empfängt, schaute sich den Stadtrivalen an. In vier Wochen kommt es zum Derby.
