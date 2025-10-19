Jugendliche stahlen Server aus Flachgauer Schule

Jugendliche brachen am Wochenende in eine Flachgauer Schule ein und stahlen einen Server. Die Polizei forschte zwei 15- und einen 17-jährigen Verdächtigen fest. Die Ermittlungen laufen.
Vorerst Unbekannte hatten beim Schulgebäude eine Scheibe angeschlagen und waren dann in ein Klassenzimmer eingedrungen. Verantwortliche der Salzburger Schule zeigten den Vorfall am Samstag an.
Die Polizei konnte mehrere Beschädigungen am Schulhaus feststellen. Die Eindringliche waren offenbar gezielt vorgegangen. Sie hatten aus der Klasse einen Terminalserver gestohlen.
Es konnten schließlich zwei 15-Jährige und ein 17-Jähriger als Tatverdächtige ausgeforscht werden.
Die Erhebungen der Polizei sind im Laufen. Spuren konnten gesichert werden.
