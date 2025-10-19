Pensionistin: „Ich will etwas zurückgeben“

Von Kleidung über Schulsachen bis zu Büchern kann hier Guterhaltenes gespendet und weitergegeben werden. Isabella Thaler schlichtet laufend neue Ware ein, organisiert viel und stemmt den Andrang. Jeder kann pro Besuch drei Artikel mitnehmen. Das Interesse ist groß: „Es wird ständig mehr“, freut sich Thaler, dass sie hier beim Helfen helfen kann. Eröffnet wurde der Laden beim Caritas-Zentrum in Bischofshofen. Im Moment ist jeden Dienstag geöffnet, aber die Zeiten sollen je nach Bedarf künftig auch noch ausgeweitet werden.