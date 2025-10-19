Eisbullen-Start erinnert an Zeiten unter Greg Poss

Nach elf Spielen haben die Eisbullen 18 Punkte in der ICE Hockey League auf dem Konto, schlechter lief es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nur einmal – in der Saison 2017/18 unter Greg Poss. Vor allem in der Offensive weißen die Salzburger den schwächsten Wert der vergangenen elf Jahre auf. Heute wartet im Heim-Treff Innsbruck.
Das war schon bitter, die insgesamt ausgeglichene Partie zu verlieren“, seufzte Eisbulle Niki Kraus nach der Overtime-Niederlage in Ljubljana. Ausgerechnet Ex-Salzburger T. J. Brennan besiegelte die bereits fünfte Liga-Pleite der noch jungen Saison.
Nur dank des Extrapunkts, den man aus Slowenien mitnahm, fiel der Serienmeister nicht aus den Top-Sechs. Nach elf ICE Hockey League-Partien haben die Salzburger 18 Zähler am Konto. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist das die zweitschwächste Ausbeute nach elf Partien – ex-aequo mit der Saison 2018/19. Greg Poss hatte damals das Sagen an der Bulls-Bande. Noch während der laufenden Spielzeit (am 26. Februar 2019) wurde der US-Amerikaner durch Andreas Brucker ersetzt. Für Tom Raffl und Co. war dann im Halbfinale gegen Wien Endstation.
Wir brauchen jeden Punkt und wollen die Teams an der Tabellenspitze nicht aus den Augen verlieren
Niki Kraus
Noch schwächer war nur die Saison davor, da hatte man (ebenfalls unter Poss) 15 Punkte auf der Habenseite. Was schnell auffällt: Defensiv waren die Mozartstädter immer ähnlich unterwegs, 30 erzielte Tore sind jedoch der Tiefstwert der vergangenen elf Jahre.
Heute (15) steht im Heim-Treff mit Innsbruck – Verteidiger Stephens fällt verletzt aus – ein Pflichtsieg an. „Wir brauchen jeden Punkt und wollen die Teams an der Tabellenspitze nicht aus den Augen verlieren“, erklärte Kraus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.