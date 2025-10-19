Eisbullen-Start erinnert an Zeiten unter Greg Poss

Nur dank des Extrapunkts, den man aus Slowenien mitnahm, fiel der Serienmeister nicht aus den Top-Sechs. Nach elf ICE Hockey League-Partien haben die Salzburger 18 Zähler am Konto. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist das die zweitschwächste Ausbeute nach elf Partien – ex-aequo mit der Saison 2018/19. Greg Poss hatte damals das Sagen an der Bulls-Bande. Noch während der laufenden Spielzeit (am 26. Februar 2019) wurde der US-Amerikaner durch Andreas Brucker ersetzt. Für Tom Raffl und Co. war dann im Halbfinale gegen Wien Endstation.