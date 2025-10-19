Vorteilswelt
Erst 18 Punkte

Eisbullen-Start erinnert an Zeiten unter Greg Poss

Salzburg
19.10.2025 11:00
Für Manny Viveiros und die Bulls läuft noch nicht alles nach Wunsch.
Für Manny Viveiros und die Bulls läuft noch nicht alles nach Wunsch.(Bild: Tröster Andreas)

Nach elf Spielen haben die Eisbullen 18 Punkte in der ICE Hockey League auf dem Konto, schlechter lief es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nur einmal – in der Saison 2017/18 unter Greg Poss. Vor allem in der Offensive weißen die Salzburger den schwächsten Wert der vergangenen elf Jahre auf. Heute wartet im Heim-Treff Innsbruck.

Das war schon bitter, die insgesamt ausgeglichene Partie zu verlieren“, seufzte Eisbulle Niki Kraus nach der Overtime-Niederlage in Ljubljana. Ausgerechnet Ex-Salzburger T. J. Brennan besiegelte die bereits fünfte Liga-Pleite der noch jungen Saison.

(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)

Nur dank des Extrapunkts, den man aus Slowenien mitnahm, fiel der Serienmeister nicht aus den Top-Sechs. Nach elf ICE Hockey League-Partien haben die Salzburger 18 Zähler am Konto. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ist das die zweitschwächste Ausbeute nach elf Partien – ex-aequo mit der Saison 2018/19. Greg Poss hatte damals das Sagen an der Bulls-Bande. Noch während der laufenden Spielzeit (am 26. Februar 2019) wurde der US-Amerikaner durch Andreas Brucker ersetzt. Für Tom Raffl und Co. war dann im Halbfinale gegen Wien Endstation.

Zitat Icon

Wir brauchen jeden Punkt und wollen die Teams an der Tabellenspitze nicht aus den Augen verlieren

Niki Kraus

Noch schwächer war nur die Saison davor, da hatte man (ebenfalls unter Poss) 15 Punkte auf der Habenseite. Was schnell auffällt: Defensiv waren die Mozartstädter immer ähnlich unterwegs, 30 erzielte Tore sind jedoch der Tiefstwert der vergangenen elf Jahre.

Lesen Sie auch:
Hubers Doppelpack sollte in Slowenien nicht reichen.
3:4-Overtimepleite
Eisbullen fielen bei Drachen in alte Muster zurück
17.10.2025

Heute (15) steht im Heim-Treff mit Innsbruck – Verteidiger Stephens fällt verletzt aus – ein Pflichtsieg an. „Wir brauchen jeden Punkt und wollen die Teams an der Tabellenspitze nicht aus den Augen verlieren“, erklärte Kraus.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
