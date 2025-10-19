Ohne Schein mit Auto von Bekanntem auf Spritztour

Ohne Wissen des Autobesitzers schnappte sich im Pinzgau (Salzburg) ein 17-Jähriger die Fahrzeugschlüssel und ging auf Spritztour. Er besitzt keinen Führerschein. Die Polizei stoppte ihn.
Der Zulassungsbesitzer war nicht in das Vorhaben des 17-Jährigen eingeweiht. Der Jugendliche schnappte sich in der Nacht auf Sonntag einen Reserveschlüssel und fuhr davon.
Er wurde nur kurz darauf von der Polizei gestoppt. Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorweisen. Er besitzt nämlich keinen. Der 17-Jährige ist geständig. Anzeigen folgen nun.
