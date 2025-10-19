Der schwere Abschied von der Gendarmerie

Gendarm erlebte auch kuriose Begebenheiten

Naderer besuchte in den frühen 1980er Jahren die Gendarmerie-Grundschule auf der Burg Hohenwerfen. Von wundersamen Begegnungen mit einem DDR-Lkw-Fahrer, der sich im Flachgau verfahren hatte bis hin zu einem Bezirkshauptmann, den er auf die soeben eingeführte Gurtpflicht im Auto aufmerksam machen musste, Naderer erlebte als Polizist so einiges. „In Erinnerung bleibt ihm auch eine Hexenanbetung am Plainberg“. Er und ein Kollege mussten die Hexen aber nicht vertreiben. Sie zogen von dannen.