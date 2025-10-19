E-Scooter-Lenkerin ergriff nach Unfall Flucht

Die Polizei sucht in der Stadt Salzburg eine flüchtige E-Scooter-Lenkerin. Sie war Samstagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Mopedfahrer geflüchtet. Ein 15-Jähriger wurde dabei verletzt.
Zeugen beobachteten, wie sich die Frau Samstagabend gegen 19 Uhr mit ihrem E-Scooter an der Lehener Brücke im Kreuzungsbereich mit dem Elisabethkai zwischen stehenden Autos durch schlängelte. Sie stieß dabei mit einem stadteinwärts fahrenden Mopedlenker zusammen.
Beide stürzten. Die E-Scooter-Lenkerin flüchtete dann Richtung Ignaz-Harrer-Straße, ohne ihre Daten bekannt zu geben.
Der Mopedfahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Salzburger Uniklinikum eingeliefert.
Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise zu der flüchtigen Frau werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.
