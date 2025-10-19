„Als Kind war ich in der Bullen-Arena Balljunge“

„Wieder richtig anschreiben“

Zufrieden darf er auch mit der bisherigen Punkteausbeute (bereits zwölf Zähler) seiner Altacher sein. Wobei der Salzburger sagt: „Nach drei Spielen ohne Sieg wird es Zeit, dass wir wieder richtig anschreiben.“ Am liebsten gleich am Sonntag, wenn es auswärts gegen die Bullen geht. „Die Qualität von Salzburg ist natürlich hoch, war aber sicher schon einmal höher. Trotzdem weiß ich nicht, ob ihre aktuelle Phase ein Vor- oder Nachteil für uns ist“, meint Greil, der dem Duell in seiner Heimat schon entgegenfiebert: „Das Stadion ist für mich wirklich speziell. Als Kind war ich dort Balljunge.“