Immer mehr Schulanfänger sprechen kaum Deutsch

Ein Emmerling-Sprecher verweist auf 400 zusätzliche Sprachförderkräfte 2025, gibt aber auch zu bedenken, dass Wien mit 208 Prozent die Asylquote deutlich übererfülle. „Die Last ist nicht fair verteilt.“ Eine gewisse Abhilfe könnte dabei eine Residenzpflicht bringen, damit nicht alle so schnell wie möglich nach Wien ziehen.