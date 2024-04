Grazer sitzen auf historischen Schätzen

Beim ersten Blick lassen die Hügel im Leechwald nahe des Hilmteichs nicht vermuten, dass es sich dabei um Spuren aus der römischen Zeit handelt. Die Faszination unter den Grazern für die römischen Gräber ist aber scheinbar größer als zunächst gedacht. Im März fand unter der Leitung der Stadtarchäologie und in Kooperation mit der Grätzelinitiative Margaretenbad die erste archäologische Führung zu dem Thema statt und stieß auf enormen Anklang: „Es fühlt sich fast so an, als würde man Geheimnisse erfahren, die man sonst nicht mitbekommt. Es ist spannend, wie nah an der modernen Stadt, Verborgenes aus der Vergangenheit liegt“, bekundeten Daniela und Zoe Schwarz ihr großes Interesse.

Die Faszination für geschichtliche Hintergründe trotze dem Regen

Dreißig Minuten vor Beginn der Führung füllte sich der Platz am Hilmteich, der als Treffpunkt festgelegt war, langsam aber sicher. Claudia Beiser von der Grätzelinitiative begann die „Horcherlies“, wie sie die Audioguides für die Führung liebevoll nannte, auszuteilen und scherzte, dass es nur 50 Stück gäbe, aber sich das schon ausgehen würde in Anbetracht der Regenwolken, die den Himmel immer mehr verdunkelten.