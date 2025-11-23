Auktion in London
Golduhr von Titanic-Paar erzielte Rekordpreis
In London ist mit mehr als zwei Millionen Euro (1,78 Millionen Pfund) der bisher höchste Betrag für ein Titanic-Überbleibsel gezahlt worden. Dabei handelt es sich um eine 18-karätige, goldene Taschenuhr eines Ehepaares, das bei dem Untergang des Schiffs 1912 ertrunken ist.
Das Schicksal von Isidor und Ida Straus wurde durch James Camerons Titanic-Film weltberühmt, der das Paar Arm-in-Arm auf einem Bett liegend zeigt, während das Schiff versinkt. Damals kamen ungefähr 1500 Passagierinnen und Passagiere ums Leben, als die Titanic auf Grund ging.
Die wohlhabenden Eheleute gehörten zu den wenigen der ersten Klasse, die bei dem Unglück starben. Als man Isidor Straus einen Platz auf einem Rettungsboot angeboten hatte, soll er abgelehnt und gesagt haben, das Schiff nicht vor anderen Männern zu verlassen. Ida Strauss habe dann nicht ohne ihren Ehemann von Bord gehen wollen. Die beiden waren zu dem Zeitpunkt bereits 41 Jahre verheiratet.
Hier sehen Sie ein Bild von der Uhr:
Die goldene Taschenuhr, die jetzt in London versteigert wurde, wurde zusammen mit anderen persönlichen Gegenständen von Isidor Straus‘ Leiche geborgen und seiner Familie zurückgegeben. Der Weltrekordpreis bei der Autkion sei ein „Zeugnis für den großen Respekt, der ihnen entgegengebracht wird“, sagte Auktionator Andrew Aldridge.
