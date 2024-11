Welche Schätze liegen noch im Murtaler Boden?

Anordnung der Grabhügel gibt Rätsel auf

Und mehr noch: „Das Außergewöhnliche an diesen jetzt gefundenen Strukturen ist die Anordnung der Grabbauten. Sie ist linear, was bisher nur in Südskandinavien und Stonehenge nachweisbar war.“ Auch die Dichte und genaue Ausrichtung der Gräber an Achsen geben noch Rätsel auf, so die Arbeitsgemeinschaft. Die Gegend könnte sich als wichtiger Handelsknoten herausstellen.