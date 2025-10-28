Heidi und Leni kuscheln in neuer Wäsche-Kampagne

Passend zum Herbstwetter schlüpfte das Klum-Duo für die neueste Intimissimi-Werbung nicht nur in Dessous, sondern auch in gemütliche Kashmir-Shirts, die mal mit Rollkragen, mal ohne, mal in Weiß, mal in Nude oder auch in Burgunderrot daherkommen und in denen die Models natürlich eine tolle Figur machen.