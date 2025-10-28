Goalie traf vom eigenen Sechzehner ins andere Tor

„Passiert nur einmal im Leben“

Denn nach nur zwei gespielten Minuten im Duell der 1. Klasse Nordost hämmerte der Tormann nach einem Angriff des Gästeteams den Ball vom eigenen Sechzehner in den Nachthimmel, das runde Leder sprang im gegnerischen Strafraum einmal auf und durch Mithilfe von Hagenbergs Tobias Spendlingwimmer stand es aus dem Nichts 1:0 für die Hausherren. Und auch wenn der Treffer schlussendlich als Eigentor gewertet wurde, ließ sich Demsa zurecht feiern. „Das passiert nur einmal im Leben, das ist sehr cool“, lacht der 32-Jährige.