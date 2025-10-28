Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Highlight auf Video

Goalie traf vom eigenen Sechzehner ins andere Tor

Oberösterreich
28.10.2025 17:00

Das gibt es auch nicht alle Tage. Der ehemalige Futsal-Spieler Cristian Demsa sorgte im OÖ-Unterhaus beim 5:1 von Schenkenfelden gegen Hagenberg für ein ganz besonderes Highlight, traf vom eigenen Sechzehner ins gegnerische Tor. Die „Krone“ hat dazu das Video. 

0 Kommentare

In Rumänien kickte er sogar in der Futsal-Bundesliga, für die große Karriere und somit das ganz große Geld reichte es aber für Cristian Demsa nicht. Mittlerweile arbeitet der gebürtige Ungar bei Maschinenbauer Trumpf und kickt in der siebenten Liga für Schenkenfelden. Und dennoch erlebte Demsa nun beim 5:1 gegen Hagenberg eine wahre Sternstunde.

„Passiert nur einmal im Leben“
Denn nach nur zwei gespielten Minuten im Duell der 1. Klasse Nordost hämmerte der Tormann nach einem Angriff des Gästeteams den Ball vom eigenen Sechzehner in den Nachthimmel, das runde Leder sprang im gegnerischen Strafraum einmal auf und durch Mithilfe von Hagenbergs Tobias Spendlingwimmer stand es aus dem Nichts 1:0 für die Hausherren. Und auch wenn der Treffer schlussendlich als Eigentor gewertet wurde, ließ sich Demsa zurecht feiern. „Das passiert nur einmal im Leben, das ist sehr cool“, lacht der 32-Jährige. 

Cristian Demsa sorgte für ein Highlight.
Cristian Demsa sorgte für ein Highlight.(Bild: Daniel Reindl 2025)

Assist zum 3:1
Nachsatz: „Ich hab‘ den Ball sehr gut getroffen, aber natürlich war es reines Glück!“ Umso erfreulicher: Weil sich Demsa auch als Tiktoker versucht – ein Tormannvideo von ihm erreichte bereits über 400.000 Aufrufe – hatte er auch in diesem Spiel hinterm Tor eine Kamera platziert und somit den Zaubertreffer auch auf Video festgehalten. „Es rennt schon ganz gut, ich hoffe, dass es immer besser wird“, sagt Demsa, der übrigens beim 5:1 auch noch mit ein paar Glanzparaden und einem Assist zum zwischenzeitlichen 3:1 aufzeigte.

Ein bitterer Abend für Hagenberg.
Ein bitterer Abend für Hagenberg.(Bild: Daniel Reindl 2025)

Für die Gegner und allen voran für Spendlingwimmer war es somit ein Spiel zum Vergessen. „Das ist natürlich sehr bitter gelaufen, für unseren Goalie ist das verständlicherweise überhaupt kein Spaß“, so Sektionsleiter Daniel Schneider. 
  

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
146.076 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
128.423 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
126.093 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Oberösterreich
Fall Traunstein
„Kein Unterschied, ob im Spital oder im Freien“
Knappe Kapazitäten
Tod am Traunstein: Warum wir es zum Thema machen
Krone Plus Logo
Buben oft Spätzünder
Was tun, wenn die Pubertät auf sich warten lässt
Highlight auf Video
Goalie traf vom eigenen Sechzehner ins andere Tor
Übernahme fix
Stift Engelszell gehört ganz der Linzer Diözese
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf