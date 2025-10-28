Abendessen um 13.30 Uhr, Mädchen doppelt bestraft

Ausstattung mangelhaft, Personal fehlt

Seit Jänner 2025 werden jugendliche Insassen der JA Josefstadt kontinuierlich in das neue Jugendgefängnis am Münnichplatz in Simmering verlegt, das bis Jahresende den Vollbetrieb aufnehmen soll. Die JA Münnichplatz sei allerdings bis vor kurzem noch eine Baustelle gewesen, bestätigte die KIJA Wahrnehmungen der Volksanwaltschaft. Damit einhergehend gebe es „strukturelle Probleme“, sagte der Wiener Kinder- und Jugendanwalt Sebastian Öhner Dienstagmittag vor Medienschaffenden. So sei die Infrastruktur zur Gestaltung der Freizeit „zu weiten Teilen noch nicht fertiggestellt“. Ein sogenannter Sporthof lag Ende Juni noch brach.