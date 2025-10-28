Bewährungsstrafe für Propaganda-Videos

In den Videos waren Flaggen der Terror-Organisation zu sehen sowie Aufrufe zum Märtyrertod, untermalt mit islamistischen Kampfliedern. Aufgrund der geposteten Videos musste sich der 19-Jährige am Dienstag vor einem Schöffensenat im Landesgericht erklären. Der bislang unbescholtene Österreicher will bei den Videos nicht gewusst haben, dass es sich um Propaganda handelte, meinte er beim Prozess.