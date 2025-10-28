Bewährungsstrafe für Propaganda-Videos

Sieben Videos postete der erst 19-jährige Angeklagte auf der Social-Media-Plattform TikTok. Inhalt: Propaganda für die Terroristen des sogenannten „Islamischen Staates“. Das bereits rechtskräftige Urteil wurde am Dienstag im Landesgericht verkündet: 15 Monate Haft auf Bewährung.
In den Videos waren Flaggen der Terror-Organisation zu sehen sowie Aufrufe zum Märtyrertod, untermalt mit islamistischen Kampfliedern. Aufgrund der geposteten Videos musste sich der 19-Jährige am Dienstag vor einem Schöffensenat im Landesgericht erklären. Der bislang unbescholtene Österreicher will bei den Videos nicht gewusst haben, dass es sich um Propaganda handelte, meinte er beim Prozess.
Er wurde wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er ein Deradikalisierungsprogramm besuchen.
