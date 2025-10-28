Neue, alte Kennzeichen: Fürstenfeld macht Ernst

Bürgermeister erwartet rasche Entscheidung

Das Schreiben der acht Ortschefs an das Land erging am Dienstag, man erhofft sich eine Entscheidung noch im heurigen Jahr, sagt Jost zur „Krone“. Ein „sehr großer Teil der Bevölkerung in der Region“ wolle einfach wissen, ob das, was im Ausseerland möglich war, auch für die Oststeiermark gelte. Das Machtwort von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) werde man freilich akzeptieren, wie auch immer es ausfällt.