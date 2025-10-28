Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schreiben ans Land

Neue, alte Kennzeichen: Fürstenfeld macht Ernst

Steiermark
28.10.2025 16:30
Im Fürstenfelder Rathaus wird seit Längerem über eine Rückkehr zu den alten FF-Kennzeichen ...
Im Fürstenfelder Rathaus wird seit Längerem über eine Rückkehr zu den alten FF-Kennzeichen debattiert.(Bild: Christian Schulter)

Im Ausseerland werden seit heuer wieder die geliebten BA-Taferln ausgegeben. Einen Schulterschluss gibt es nun auch in der Oststeiermark.

0 Kommentare

Auch wenn es nur zwei Buchstaben am Autokennzeichen sind: Sie haben viel mit regionaler Identität zu tun. Das hat man im Vorjahr im Bezirk Liezen gesehen, wo die Ausseer alles daran setzten, ihre BA-Nummerntafeln zurückzubekommen. Und sich letztlich durchgesetzt haben.

Fürstenfeld-Stadt führt Phalanx an
Dasselbe soll nun in Fürstenfeld passieren. Seit der Bezirksfusion mit Hartberg 2013 muss man mit dem Kürzel HF vorliebnehmen, der Wunsch nach einem FF-Comeback ist aber nie ganz verstummt. Der Gemeinderat der ehemaligen Bezirkshauptstadt unter ÖVP-Bürgermeister Franz Jost beschloss schon vor zwei Jahren, Gespräche mit den anderen infrage kommenden Nachbarorten zu führen.

Lesen Sie auch:
Renate Hillbrand (li.) und Kathrin Marold gaben am Montag in der Zulassungsstelle der Grawe in ...
Comeback in Aussee
Um 7.30 Uhr holten sich die Ersten das BA-Taferl
07.04.2025
Kampf hat sich gelohnt
Bad Ausseer jubeln: Ihr Kennzeichen kehrt zurück
24.09.2024

Und diese haben nun zum Erfolg geführt: Alle acht Gemeinden, die jahrzehntelang den Bezirk Fürstenfeld bildeten, fordern nun von der Landesregierung, über ihr Begehren nach den neuen, alten Tafeln zu entscheiden. Konkret an Bord sind neben neben Fürstenfeld-Stadt Bad Blumau, Bad Loipersdorf, Burgau, Großwilfersdorf, Großsteinbach, Ilz und Ottendorf an der Rittschein.

Fürstenfelds Stadtchef Jost geht in die Offensive. Das FF-Kürzel ist für ihn „ein Stück ...
Fürstenfelds Stadtchef Jost geht in die Offensive. Das FF-Kürzel ist für ihn „ein Stück Identität“, man erfülle mit der BH-Außenstelle auch die formalen Kriterien.(Bild: Jürgen Fuchs)

Bürgermeister erwartet rasche Entscheidung
Das Schreiben der acht Ortschefs an das Land erging am Dienstag, man erhofft sich eine Entscheidung noch im heurigen Jahr, sagt Jost zur „Krone“. Ein „sehr großer Teil der Bevölkerung in der Region“ wolle einfach wissen, ob das, was im Ausseerland möglich war, auch für die Oststeiermark gelte. Das Machtwort von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) werde man freilich akzeptieren, wie auch immer es ausfällt.

Porträt von Andreas Barth
Andreas Barth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
136.717 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.582 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
122.341 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf