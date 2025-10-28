Neue, alte Kennzeichen: Fürstenfeld macht Ernst

Im Ausseerland werden seit heuer wieder die geliebten BA-Taferln ausgegeben. Einen Schulterschluss gibt es nun auch in der Oststeiermark.
Auch wenn es nur zwei Buchstaben am Autokennzeichen sind: Sie haben viel mit regionaler Identität zu tun. Das hat man im Vorjahr im Bezirk Liezen gesehen, wo die Ausseer alles daran setzten, ihre BA-Nummerntafeln zurückzubekommen. Und sich letztlich durchgesetzt haben.
Fürstenfeld-Stadt führt Phalanx an
Dasselbe soll nun in Fürstenfeld passieren. Seit der Bezirksfusion mit Hartberg 2013 muss man mit dem Kürzel HF vorliebnehmen, der Wunsch nach einem FF-Comeback ist aber nie ganz verstummt. Der Gemeinderat der ehemaligen Bezirkshauptstadt unter ÖVP-Bürgermeister Franz Jost beschloss schon vor zwei Jahren, Gespräche mit den anderen infrage kommenden Nachbarorten zu führen.
Und diese haben nun zum Erfolg geführt: Alle acht Gemeinden, die jahrzehntelang den Bezirk Fürstenfeld bildeten, fordern nun von der Landesregierung, über ihr Begehren nach den neuen, alten Tafeln zu entscheiden. Konkret an Bord sind neben neben Fürstenfeld-Stadt Bad Blumau, Bad Loipersdorf, Burgau, Großwilfersdorf, Großsteinbach, Ilz und Ottendorf an der Rittschein.
Bürgermeister erwartet rasche Entscheidung
Das Schreiben der acht Ortschefs an das Land erging am Dienstag, man erhofft sich eine Entscheidung noch im heurigen Jahr, sagt Jost zur „Krone“. Ein „sehr großer Teil der Bevölkerung in der Region“ wolle einfach wissen, ob das, was im Ausseerland möglich war, auch für die Oststeiermark gelte. Das Machtwort von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) werde man freilich akzeptieren, wie auch immer es ausfällt.
