US-Militär vernichtet vier mutmaßliche Drogenboote

Die Angriffe kommen vor dem Hintergrund einer Zuspitzung der US-Politik gegen den Drogenhandel: Anfang Oktober hatte Präsident Donald Trump den Kartellen den Krieg erklärt; zuletzt war auch der Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ in die Region entsandt worden. Die US-Regierung begründet das Vorgehen mit dem Schutz der amerikanischen Bevölkerung vor der durch Fentanyl und andere Substanzen verursachten Drogenkrise.