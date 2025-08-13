Treibhausgas-Emissionen um 2,6% gesunken

Rückgang im Emissionshandel bei 2,2 Prozent

Im Emissionshandelsbereich (EU-ETS) fand gegenüber 2023 ein Rückgang um 0,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent (minus 2,2 Prozent) statt. Die Rückgänge seien insbesondere in der Energieerzeugung sowie in Industriebranchen Papier, Chemie, Zement, Kalk und Stahl zu verzeichnen gewesen – in der Rohölverarbeitung kam es zu einem leichten Anstieg der Emissionen. Die THG-Emissionen aus den Sektoren des Klimaschutzgesetzes nahmen laut vorläufiger Daten um ca. 1,2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent (minus 2,8 Prozent) ab – rund 0,5 Mio. Tonnen im Sektor Verkehr und 0,4 Mio. Tonnen im Sektor Gebäude.