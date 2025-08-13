Treibhausgas-Emissionen um 2,6% gesunken

2024 ist der Treibhausgas-Ausstoß um 2,6 Prozent, in den vergangenen drei Jahren um insgesamt 14,3 Prozent gesunken. Grund dafür sind unter anderem Maßnahmen wie die CO2-Bepreisung. Das eigentliche Klimaziel bis 2030 zu erreichen, scheint trotzdem unmöglich.
Die Treibhausgas-Emissionen (THG) sind in Österreich 2024 laut „NowCast“-Prognose um 2,6 Prozent gesunken, was einem Rückgang von 1,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten entspricht. Im Jahr 2024 wird nach den vorläufigen Daten damit ein Wert in der Höhe von 66,9 Mio. Tonnen erreicht, berichtete das Umweltbundesamt am Mittwoch in einer Aussendung. In den vergangenen drei Jahren sind die Emissionen um insgesamt 14,3 Prozent bzw. 11,1 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent gesunken.
Geringerer CO2-Ausstoß hat mehrere Gründe
Der Emissionsrückgang sei zum Teil auf konjunkturelle Einflüsse, geopolitische Unsicherheiten und auf die mildere Witterung im Vorjahr zurückzuführen, so das Umweltbundesamt. Genauso wichtig seien dafür aber auch Klimaschutzmaßnahmen wie die CO2-Bepreisung oder der laufende Ausbau erneuerbarer Energie und Förderungen gewesen, was auch eine Analyse des Wegener Centers der Universität Graz zeige.
„Müssen klimaschädliche Subventionen abbauen“
„Um diesen positiven Trend fortzusetzen und dem Ziel der Klimaneutralität näherzukommen, ist es wichtig, die Maßnahmen aus dem Nationalen Klima- und Energieplan (NEKP) umzusetzen und auch den Abbau klimaschädlicher Subventionen rasch anzugehen“, wurde Günther Lichtblau, Klimaexperte des Umweltbundesamts, zitiert. „Dies ist mit volkswirtschaftlichen und sozialen Vorteilen verbunden“, ergänzte Karl Steininger, Leiter des Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz.
Rückgang im Emissionshandel bei 2,2 Prozent
Im Emissionshandelsbereich (EU-ETS) fand gegenüber 2023 ein Rückgang um 0,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent (minus 2,2 Prozent) statt. Die Rückgänge seien insbesondere in der Energieerzeugung sowie in Industriebranchen Papier, Chemie, Zement, Kalk und Stahl zu verzeichnen gewesen – in der Rohölverarbeitung kam es zu einem leichten Anstieg der Emissionen. Die THG-Emissionen aus den Sektoren des Klimaschutzgesetzes nahmen laut vorläufiger Daten um ca. 1,2 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent (minus 2,8 Prozent) ab – rund 0,5 Mio. Tonnen im Sektor Verkehr und 0,4 Mio. Tonnen im Sektor Gebäude.
Die laut vorläufiger Daten rund 43 Mio. erreichten Tonnen CO2-Äquivalent im Nicht-Emissionshandelsbereich (Effort-Sharing) im Jahr 2024 liegen laut den Angaben geringfügig (um 0,07 Mio. Tonnen) über dem national zulässigen Höchstwert für 2024. Detaillierte Daten zur Einhaltung werden mit der Österreichischen Luftschadstoff-Inventur im Jänner 2026 vorliegen.
2030er-Ziele brauchen Abbau klimaschädlicher Subventionen
Für die weitere Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen mit Blick auf das österreichische 2030-Ziel aus der Effort Sharing-Verordnung von minus 48 Prozent THG hat das Umweltbundesamt zwei Szenarien berechnet. So ist im Szenario mit bestehenden Maßnahmen (WEM) bis 2030 nur mit einer Reduktion der Treibhausgas-Emissionen im Nicht-Emissionshandelsbereich von rund 33 Prozent zu rechnen.
Klimaziel scheint trotzdem unerreichbar
Wenn jedoch die im Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) festgelegten Maßnahmen umgesetzt würden, ist laut Berechnungen des Umweltbundesamts ein Rückgang der Emissionen um 41 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 2005 möglich (WAM-Szenario). Für das eigentliche Ziel von minus 48 Prozent bis 2030 wäre jedoch auch der rasche Abbau klimaschädlicher Subventionen, die Implementierung von CCS (Carbon Capture and Storage) wie auch der Einsatz von Flexibilitäten im Emissionshandel entscheidend.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.