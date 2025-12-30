Drei Galeristen sorgen in Kitzbühel für Aufsehen

Das VIP-Preview der Pop-Up Ausstellung „Old Paths, New Heights“ wurde in der Tiroler Gamsstadt gefeiert. Eine handverlesene prominente Gästeschar warf einen Blick auf Werke von internationalen Künstlern. Der Großteil war sich einig: „In Sachen Kunst hat Kitzbühel noch so einiges aufzuholen!“
Constantin Hemmerle („Hemmerle Contemporary“), Tim Aumüller und Björn Gerstner (beide „MINT Gallery“), drei erfolgreiche Galeristen aus München, bringen derzeit einen Hauch Kunst in die Gamsstadt – und zwar mit der Pop-Up Ausstellung namens „Old Paths, New Heights“ in der Frank Fluegel Galerie. Zu sehen sind Werke von internationalen Top-Künstlern, darunter etwa George Condo, Kuldeep Singh, Willem de Kooning, Tanya Ling, Gabriele Münter, Gerhard Richter, Salvatore Emblema, Stefan Rinck und Günther Uecker. Die Preisrange liegt zwischen 2500 Euro und 230.000 Euro.
„Künstler bringen starke eigene Sprache mit“
„Dieses Projekt schlägt eine Brücke zwischen bekannten Blue-Chip-Künstlern und aufstrebenden zeitgenössischen Künstlern und schafft einen offenen Rahmen, in dem Kunst zugänglich, grenzüberschreitend und lebendig erfahrbar wird – im Spannungsfeld von historischem Kontext und gegenwärtiger Relevanz“, erklärte Hemmerle. Aumüller und Gerstner ergänzten: „Mit dieser Ausstellung möchten wir zeigen, wie lebendig und richtungsweisend aktuelle Kunst sein kann. Die präsentierten Künstler bringen eine starke eigene Sprache mit, die im Zusammenspiel mit dem besonderen Ort Kitzbühel eine neue Intensität entfaltet.“
„Wir sammeln auch gerne selbst“
Die Gastgeber durften sich bei der VIP-Preview über volles Haus freuen. TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer kam mit ihrem Ehemann Florens Eblinger vorbei. „Wir sind sehr kunstinteressiert und sammeln auch selbst“, gaben sie preis, „vor allem den Münter dort drüben finden wir sehr interessant“. Kiesbauer deutete in Richtung des Werks „Elmau“ von „Der Blaue Reiterin“-Künstlerin Gabriele Münter. „Dabei sind wir eher Liebhaber zeitgenössischer Kunst. Es ist spannend, hier so viele spannende Künstler zu entdecken und ich hoffe, dass hier viel verkauft wird. Denn in Kitzbühel herrscht in Sachen Kunst durchaus Nachholbedarf“, betonte Kiesbauer.
Angetan von den Werken zeigte sich auch Antonella Mei-Pochtler, ehemalige österreichische Ex-Kanzler-Beraterin und Unternehmerin: „Wir brauchen mehr Kunst in Kitzbühel, denn die Menschen möchten hier auch die andere Seite des Lebens und nicht nur die Natur erleben. Toll, was die Galeristen hier auf die Beine gestellt haben.“
Denn was das angeht, kann Kitz durchaus noch ein wenig aufholen.
Influencerin Nina Suess
Ebenfalls einen Blick auf die Werke des Trios warf Influencerin Nina Suess: „Ich mache Urlaub in Kitzbühel und bin gerade erst angekommen. Ich finde es toll, dass sich jetzt auch hier in Sachen Kunst mehr in Richtung St. Moritz entwickelt. Denn was das angeht, kann Kitz durchaus noch ein wenig aufholen.“
Ihre Begeisterung zum Ausdruck brachte zudem Mietwagen-Unternehmerin Regine Sixt: „Kitzbühel ist auch Kunst, deswegen passt Kunst gut hierher. Ich selbst liebe die Kunst und war neugierig auf diese Ausstellung.“
„Es muss ja nicht immer nur Kleidung sein“
Stephanie Gräfin von Pfuel kam trotz vollem Ferienprogramm: „Meine Tochter Milana hat Geburtstag und wir gehen gleich noch essen. Hier wollte ich unbedingt vorbeischauen, denn Kunst finde ich immer spannend. Ich lasse in Tüssling gerade das Treppenhaus machen und dort wäre noch Platz für Kunst.“ Die Idee einer Ausstellung in Kitzbühel gerade jetzt um diese Zeit finde sich gut: „Es gibt viele Privathäuser hier und jetzt haben die Leute auch Zeit zum Shoppen. Es muss ja nicht immer nur Kleidung sein.“
„Menschen sind bereit für neue Impulse“
PR-Profi Benjamin Bartz, der wie auch schon bei der ersten gemeinsamen Ausstellung des Kunst-Trios im Frühjahr dieses Jahres die Gästeliste verantwortete, verriet: „Kitzbühel bietet zwischen den Jahren die ideale Bühne für diese einzigartige Ausstellung: Die Menschen sind hier in dieser Zeit besonders entschleunigt und bereit für neue Impulse.“ Kunst sei hier „keine Pflichtveranstaltung“, sondern ein „entspanntes Erlebnis mitten im Leben“.
Viele weitere Kunstinteressierte
Weitere Gäste, die gesichtet wurden: die deutsche Forschungs- und Raumfahrtministerin Dorothee Bär samt Ehemann Oliver Bär, Finn Pilawa (Sohn von Jörg Pilawa) mit Freundin Jana, Sibylle Schön (CEO AIgner), Unternehmerin Judith Epstein mit den Söhnen Niki und Bobby, Unternehmerin Karin Holler mit ihrem Lebensgefährten Nils Baron von Maydell, Monaco-Konsul Alexander Liegl mit Frau Isabelle Liegl, Investmentberater Hayo Willms, BVB-Legende Michael Zorc mit Ehefrau Jola, Verlegerin Alexandra Holland sowie Unternehmer Lars Wössner mit Stefano Marenzi.
Die Ausstellung „Old Paths, New Heights“ in Kitzbühel kann noch bis zum 4. Jänner 2026 (12 bis 17 Uhr) besichtigt werden. Am 1. Januar ist geschlossen.
