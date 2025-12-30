Drei Galeristen sorgen in Kitzbühel für Aufsehen

„Es muss ja nicht immer nur Kleidung sein“

Stephanie Gräfin von Pfuel kam trotz vollem Ferienprogramm: „Meine Tochter Milana hat Geburtstag und wir gehen gleich noch essen. Hier wollte ich unbedingt vorbeischauen, denn Kunst finde ich immer spannend. Ich lasse in Tüssling gerade das Treppenhaus machen und dort wäre noch Platz für Kunst.“ Die Idee einer Ausstellung in Kitzbühel gerade jetzt um diese Zeit finde sich gut: „Es gibt viele Privathäuser hier und jetzt haben die Leute auch Zeit zum Shoppen. Es muss ja nicht immer nur Kleidung sein.“