Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viertes Jahr in Folge

Wieder Investitionsflaute bei heimischen Start-ups

Wirtschaft
30.12.2025 17:23
Die einzigen Lichtblicke bei der Finanzierung von Jungunternehmen sind heuer einzelne ...
Die einzigen Lichtblicke bei der Finanzierung von Jungunternehmen sind heuer einzelne Technologiebereiche.(Bild: Yingyaipumi - stock.adobe.com)

Trotz ähnlicher Anzahl an Finanzierungsrunden sehen die österreichischen Firmengründer heuer um 56 Prozent weniger Geld in den Finanzierungsrunden. Ein Trend, der sich abzeichnet und laut Experten auf lange Frist zu weniger internationaler Wettbewerbsfähigkeit führen kann. 

0 Kommentare

Bei österreichischen Start-ups wurde im Jahr 2025 erneut der Sparstift angesetzt. Das zeigt der Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater EY in seinem Start-up-Barometer 2025. In dem wurden die Finanzierungsrunden von Jungunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Gründung innerhalb der letzten zehn Jahre analysiert. Demnach ist das Finanzierungsvolumen für Jungunternehmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 56 Prozent auf 253 Millionen Euro gesunken – trotz ähnlicher Anzahl an Finanzierungsrunden. Das ist somit der vierte Rückgang in Folge, im Boomjahr 2021 gingen sogar insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Start-ups.

Im Jahr 2025 flossen 326 Millionen Euro weniger als im Vorjahr an österreichische ...
Im Jahr 2025 flossen 326 Millionen Euro weniger als im Vorjahr an österreichische Jungunternehmen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Online-Marktplatz Refurbed kassiert meiste Mittel
Florian Haas, Experte bei EY, erklärt dazu: „Das ist kein kurzfristiger Zyklus, sondern ein strukturelles Warnsignal.“ Während Frühphasen- und kleinere Anschlussfinanzierungen weiterhin stattfinden, fehle das Geld bei größeren Wachstumsrunden, die für den Aufbau global wettbewerbsfähiger Unternehmen notwendig wären. Die größte Finanzierung staubte dieses Jahr der Online-Marktplatz für generalüberholte Elektrogeräte Refurbed mit rund 50 Millionen Euro ab.

Lesen Sie auch:
Lukas Keplinger (33, aus Linz) ist neuer Geschäfts- führer des landeseigenen Start-up- ...
Start-ups in OÖ
„Bei Gründungen bleibt viel Potenzial liegen“
16.08.2025
Nummer 1 in Österreich
Bei Gründung von Start-ups ist MCI Spitzenreiter
08.08.2025

Künstliche Intelligenz bleibt Investitionstreiber
Für die heimischen Start-ups scheint künstliche Intelligenz (KI) der Fels in der Brandung zu sein – immerhin flossen rund 96 Millionen Euro in Jungunternehmen mit KI-Schwerpunkt. Das sind 38 Prozent des gesamt investierten Risikokapitals – der bislang höchste gemessene Anteil. Um das Start-up-Ökosystem zu stärken, hofft Haas auf attraktivere Rahmenbedingungen für Risikokapital und weniger bürokratische Hürden.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Talk zum Polit-Alarm
Umfrage-Tief: Großparteien klein wie nie
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
225.772 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
102.040 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
93.870 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Wirtschaft
Bisher 100 Mio. Euro
Förderboom für neue private PV-Anlagen auch 2026
Viertes Jahr in Folge
Wieder Investitionsflaute bei heimischen Start-ups
Wiener Börse
Leitindex ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch
Deutlicher Anstieg
Öffentlicher Schuldenstand bei knapp 84 Prozent
311 Millionen Euro
Mietpreisbremse: Babler erwartet enorme Entlastung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf