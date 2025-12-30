Wieder Investitionsflaute bei heimischen Start-ups

Bei österreichischen Start-ups wurde im Jahr 2025 erneut der Sparstift angesetzt. Das zeigt der Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater EY in seinem Start-up-Barometer 2025. In dem wurden die Finanzierungsrunden von Jungunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Gründung innerhalb der letzten zehn Jahre analysiert. Demnach ist das Finanzierungsvolumen für Jungunternehmen im Vergleich zum Vorjahr um rund 56 Prozent auf 253 Millionen Euro gesunken – trotz ähnlicher Anzahl an Finanzierungsrunden. Das ist somit der vierte Rückgang in Folge, im Boomjahr 2021 gingen sogar insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Start-ups.