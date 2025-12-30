Frühere ÖSV-Läuferin spricht offen über Essstörung

Seit März 2024 befindet sich Marie-Therese Sporer offiziell in Ski-Pension. Nun ging die ehemalige RTL- und Slalom-Läuferin des ÖSV mit ihrer Essstörung in die Öffentlichkeit.
„Ich habe immer versucht, hier offen und ehrlich zu sein, und deshalb möchte ich euch über eine persönliche Entwicklung informieren“, schreibt die 29-jährige Tirolerin auf Instagram. „Seit mehreren Monaten kämpfe ich mit einer Essstörung und vor Kurzem habe ich endlich den Mut gefunden, Hilfe zu suchen und mit einer Behandlung zu beginnen.“
Denn die gesundheitlichen Probleme hätten bereits ihr ganzes Leben beeinträchtigt. „In den letzten Wochen hatte ich nicht mehr die Energie, so zu tun, als ginge es mir gut. Vorerst werde ich mich voll und ganz auf meine Gesundheit konzentrieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einer solchen Situation sein würde, aber ich habe mir ein starkes Unterstützungssystem aufgebaut und weiß, dass ich nicht allein bin.“
„Soll zeigen, wie stark wir sind“
Warum sie damit an die Öffentlichkeit ging? Die Vize-Weltmeisterin bei der Junioren-WM 2017 in Aare will Leidensgenossen Mut machen. Sporer: „Viele Menschen, auch Sportler, kämpfen mit dieser Krankheit. Mit meiner Offenheit möchte ich andere ermutigen, sich dieser Herausforderung zu stellen und darüber zu sprechen. Psychische Erkrankungen oder Essstörungen sollten nicht mit Scham oder Angst verbunden sein, sondern zeigen, wie stark wir wirklich sind.“
Die Reaktionen im Netz sind jedenfalls positiv – und sogar Ski-Queen Mikaela Shiffrin drückte ihre Unterstützung mit einem Like aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.