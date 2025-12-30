Frühere ÖSV-Läuferin spricht offen über Essstörung

Denn die gesundheitlichen Probleme hätten bereits ihr ganzes Leben beeinträchtigt. „In den letzten Wochen hatte ich nicht mehr die Energie, so zu tun, als ginge es mir gut. Vorerst werde ich mich voll und ganz auf meine Gesundheit konzentrieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einer solchen Situation sein würde, aber ich habe mir ein starkes Unterstützungssystem aufgebaut und weiß, dass ich nicht allein bin.“