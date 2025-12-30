Grippewelle plagt die Steiermark schon wochenlang

Vorsicht bei Feiern

„Die Grippewelle ist heuer heftiger als im Vorjahr. Sie hat uns einerseits schon früher erwischt – normalerweise kommt sie erst im Jänner – und andererseits haben wir es mit einer Mutation zu tun, bei der die Impfung nicht so gut wirkt“, sagt Michael Adomeit, Hausarzt in Birkfeld. Der Vorteil der Impfung sei bei den Patienten dennoch klar zu erkennen, denn der Verlauf der Grippe sei bei Geimpften deutlich milder.