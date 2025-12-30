Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Impfung schützt

Grippewelle plagt die Steiermark schon wochenlang

Steiermark
30.12.2025 18:00
Viele Steirer verbringen die letzten Tage des Jahres krank im Bett.
Viele Steirer verbringen die letzten Tage des Jahres krank im Bett.(Bild: Malena Brenek)

Die lästige Influenza ist heuer heftiger, früher und in allen Altersgruppen hartnäckig. Die aktuelle Situation ist vor allem für die steirischen Hausärzte herausfordernd. Experten appellieren nach wie vor, sich schnellstmöglich zu impfen.

0 Kommentare

Fieber, Husten, Gelenkschmerzen, Schnupfen: Unzählige verbringen den Großteil ihres Tages im Moment krank im Bett. Die Grippe grassiert in vielen steirischen Haushalten und vermiest so manchem Kind auch die Weihnachtsferien. Dabei macht sich das Gefühl breit, dass heuer deutlich mehr von den lästigen Viren und Bakterien erwischt werden.

Zahl der Krankenstände schnellt nach oben
Dieses Gefühl wird von einem Blick auf die Zahlen der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen im Dezember auch bestätigt: Waren in der ersten Dezemberwoche noch knapp 11.000 Steirer bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) krankgemeldet, belief sich diese Zahl Mitte Dezember bereits auf mehr als 15.000. Im selben Zeitraum 2024 blieb die Zahl der Krankenstände dagegen relativ konstant.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Vorsicht bei Feiern 
„Die Grippewelle ist heuer heftiger als im Vorjahr. Sie hat uns einerseits schon früher erwischt – normalerweise kommt sie erst im Jänner – und andererseits haben wir es mit einer Mutation zu tun, bei der die Impfung nicht so gut wirkt“, sagt Michael Adomeit, Hausarzt in Birkfeld. Der Vorteil der Impfung sei bei den Patienten dennoch klar zu erkennen, denn der Verlauf der Grippe sei bei Geimpften deutlich milder.

Dass die Zahl der Krankenstände in der Woche der Weihnachtsfeiertage wieder zurückging, ist dabei nicht ungewöhnlich: „Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass wir hinsichtlich der grassierenden Grippewelle eine Entwarnung geben können. Der neue Grippevirenstamm ist weiterhin hochaktiv“, sagt Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK.

Lesen Sie auch:
Früher als in den vergangenen Saisonen grassiert die Grippe in Österreich.
Österreich fiebert
Früher als üblich: Die Grippe-Welle hat begonnen
09.12.2025
„Noch nicht zu spät“
Impf-Appell mitten in der großen Grippewelle
28.12.2025

Viel eher mahnt der Experte zu Vorsicht bei Silvesterfeiern: „Wenn zahlreiche Treffen im Familien- und Freundeskreis stattfinden, ist es besonders wichtig, einfache Schutzmaßnahmen einzuhalten: Hände desinfizieren, regelmäßig lüften und im Fall einer Erkrankung eine Maske tragen.“ Bereits die Weihnachtsfeierlichkeiten hätten bei vielen zu einer Ansteckung geführt.

Zitat Icon

Die Welle baut sich gerade massiv auf und trifft alle Altersgruppen. Das ist ein Appell, das Angebot der kostenlosen Impfung in Anspruch zu nehmen. 

Michael Adomeit, Hausarzt in Birkfeld

Bild: Harry Schiffer Photodesign

Impfung auch jetzt noch sinnvoll
Sowohl Adomeit als auch Krauter raten auch jetzt noch zu einer Grippeimpfung: „Die Welle baut sich gerade massiv auf und trifft alle Altersgruppen, die Situation ist für Hausärzte sehr herausfordernd. Darum ist die Grippeimpfung auch jetzt noch extrem wichtig und sinnvoll. Bei der Grippe handelt es sich um eine schwere Erkrankung, die man nicht unterschätzen sollte“, erklärt der Birkfelder Hausarzt.

Für alle Skeptiker hat Adomeit auch ein anschauliches Beispiel parat: „Es ist wie bei einem Autounfall: Die Wenigsten sind noch mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe gefallen, aber trotzdem verwenden alle den Sicherheitsgurt. Also auch Junge, die noch nie von der Grippe betroffen waren, sollten auf Nummer sicher gehen. Die Grippewelle wird heuer nämlich jeden erwischen.“

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Talk zum Polit-Alarm
Umfrage-Tief: Großparteien klein wie nie
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
225.772 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
102.040 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
93.870 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf