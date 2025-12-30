Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Suche keine Spur

Alarm um Entführung der kleinen Hündin „Phoeby“

Burgenland
30.12.2025 18:00
Chihuahua-Dame „Phoeby“ wird schmerzlich vermisst.
Chihuahua-Dame „Phoeby“ wird schmerzlich vermisst.(Bild: Privat)

Den Alptraum eines jeden Tierbesitzers erlebt eine Hundehalterin aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Kurz vor Weihnachten verschwand ihre geliebte Chihuahua-Dame auf mysteriöse Weise und ist seither nicht mehr auffindbar – trotz des mehrmaligen Einsatzes eines Spürhundes ...

0 Kommentare

Diese Weihnachten werden für Martina L. aus Steinbrunn in trauriger Erinnerung bleiben. Am 23. Dezember war ihre beigefarbene Chihuahua-Hündin verschwunden und kam nicht mehr zurück. Eine sofortige Suchaktion brachte nichts. Seither bangt die Besitzerin um das Wohl ihrer vierbeinigen Begleiterin. „,Phoeby‘ ist nicht mehr die Jüngste und benötigt Medikamente“, macht sich das Frauerl um ihre Chihuahua-Dame große Sorgen.

Spürhund im Einsatz
Um herauszufinden, was mit der vermissten Chihuahua-Hündin passiert ist, war sogar Spürhund „Aera“ im Einsatz, zuletzt am Montag. „Der Vierbeiner nahm rasch die Fährte auf. Auf einem offenen Grundstück, auf dem bereits am Tag des Verschwindens nach ,Phoeby’ gesucht worden ist, verlor sich die Spur abrupt“, teilen die Betreuer mit.

Der Verdacht liege nahe, dass die kleine Hündin von jemandem auf den Arm genommen und womöglich zu einem Auto getragen worden ist. „An der besagten Stelle verlieren sich sämtliche Spuren“, wird betont.

„Haltet die Augen offen“
Viele Tierschutzorganisationen und Betreiber von Hundequartieren in ganz Ostösterreich sind mittlerweile in diesen dubiosen Fall eingebunden. „Haltet bitte die Augen offen, ob ,Phoeby‘ doch noch auftaucht“, lautet der dringende Appell an alle.

Lesen Sie auch:
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
29.12.2025

Eingeschaltet ist ebenso der Verein Hunde-Such-Hilfe, der sich mit viel Herz für Tiere in Not einsetzt und rund um die Uhr unter der Hotline 0664/9113540 erreichbar ist: „Wir geben die Hoffnung noch lange nicht auf, ein Lebenszeichen von ,Phoeby‘ zu erhalten!“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 3°
Symbol wolkig
Güssing
-6° / 4°
Symbol wolkig
Mattersburg
-2° / 2°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-1° / 2°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-3° / 2°
Symbol wolkig

krone.tv

„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
Talk zum Polit-Alarm
Umfrage-Tief: Großparteien klein wie nie
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
225.772 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
102.040 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Tirol
Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote
93.870 mal gelesen
Für die jungen Pkw-Insassen kam jede Hilfe zu spät.
Mehr Burgenland
Illegale Kracher
„Aktion scharf“ der Polizei gegen Pyrotechnik
Digitale Gewalt
Straftaten via Handy sind jetzt im Vormarsch
Kosmischer Weingenuss
All als Spiegelbild: Winzer greift nach Sternen
Im Westen von Ungarn
Österreicher wochenlang vermisst – Leiche gefunden
Bitte um Aufklärung
Wirbel um blaues Polit-Feuerwerk rund um Silvester
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf