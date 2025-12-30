Alarm um Entführung der kleinen Hündin „Phoeby“

Den Alptraum eines jeden Tierbesitzers erlebt eine Hundehalterin aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Kurz vor Weihnachten verschwand ihre geliebte Chihuahua-Dame auf mysteriöse Weise und ist seither nicht mehr auffindbar – trotz des mehrmaligen Einsatzes eines Spürhundes ...
Diese Weihnachten werden für Martina L. aus Steinbrunn in trauriger Erinnerung bleiben. Am 23. Dezember war ihre beigefarbene Chihuahua-Hündin verschwunden und kam nicht mehr zurück. Eine sofortige Suchaktion brachte nichts. Seither bangt die Besitzerin um das Wohl ihrer vierbeinigen Begleiterin. „,Phoeby‘ ist nicht mehr die Jüngste und benötigt Medikamente“, macht sich das Frauerl um ihre Chihuahua-Dame große Sorgen.
Spürhund im Einsatz
Um herauszufinden, was mit der vermissten Chihuahua-Hündin passiert ist, war sogar Spürhund „Aera“ im Einsatz, zuletzt am Montag. „Der Vierbeiner nahm rasch die Fährte auf. Auf einem offenen Grundstück, auf dem bereits am Tag des Verschwindens nach ,Phoeby’ gesucht worden ist, verlor sich die Spur abrupt“, teilen die Betreuer mit.
Der Verdacht liege nahe, dass die kleine Hündin von jemandem auf den Arm genommen und womöglich zu einem Auto getragen worden ist. „An der besagten Stelle verlieren sich sämtliche Spuren“, wird betont.
„Haltet die Augen offen“
Viele Tierschutzorganisationen und Betreiber von Hundequartieren in ganz Ostösterreich sind mittlerweile in diesen dubiosen Fall eingebunden. „Haltet bitte die Augen offen, ob ,Phoeby‘ doch noch auftaucht“, lautet der dringende Appell an alle.
Eingeschaltet ist ebenso der Verein Hunde-Such-Hilfe, der sich mit viel Herz für Tiere in Not einsetzt und rund um die Uhr unter der Hotline 0664/9113540 erreichbar ist: „Wir geben die Hoffnung noch lange nicht auf, ein Lebenszeichen von ,Phoeby‘ zu erhalten!“
