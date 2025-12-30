Alarm um Entführung der kleinen Hündin „Phoeby“

Diese Weihnachten werden für Martina L. aus Steinbrunn in trauriger Erinnerung bleiben. Am 23. Dezember war ihre beigefarbene Chihuahua-Hündin verschwunden und kam nicht mehr zurück. Eine sofortige Suchaktion brachte nichts. Seither bangt die Besitzerin um das Wohl ihrer vierbeinigen Begleiterin. „,Phoeby‘ ist nicht mehr die Jüngste und benötigt Medikamente“, macht sich das Frauerl um ihre Chihuahua-Dame große Sorgen.