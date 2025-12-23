Naturschutzbund sucht Amphibienretter

Wenn wir noch mitten im Winter „stecken“, denkt kaum jemand an den Frühling. Doch er kommt schneller, als man glaubt – und mit ihm eine der größten Wanderungen des Landes. Tausende Frösche, Kröten, Unken, Molche und Salamander machen sich jedes Jahr auf den Weg zu ihren Laichplätzen. Eine Reise voller Gefahren: stark befahrene Straßen werden für viele zur tödlichen Falle. Der Naturschutzbund schlägt Alarm – und sucht dringend Helferfür die kommende Wandersaison.