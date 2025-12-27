Urlaubstraum mit dunkler ökologischer Kehrseite

Was wie ein exotisches Andenken aussieht, ist in Wahrheit ein Symbol für Zerstörung. Kleine Naturwunder – ganz nah bei uns. Dabei muss man gar nicht um die halbe Welt reisen, um die Schönheit der Meere zu erleben. Quasi vor der Haustür, im Haus des Meeres mitten in Wien, tobt das Leben geradezu in den Korallenriffbecken: Kofferfische gleiten wie gelbe Juwelen durchs Wasser, Seesterne kriechen an den Scheiben entlang – und wer genau hinsieht, kann sogar beobachten, wie ein Seestern seinen Magen ausstülpt, um seine Beute zu verdauen. Ein bizarres, faszinierendes Schauspiel - lebendig, echt, respektvoll.