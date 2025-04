Viel Potenzial! Investieren Sie in diese Wohnungen

In allen anderen Bundesländern stiegen die Preise zwar an, der Wertzuwachs hielt sich aber in Grenzen. Vor allem dann, wenn man die Inflation dazurechnet. So machte es in den letzten beiden Jahren auch nur wenig Sinn, in eine Wohnung als kurzfristige Wertanlage zu investieren. Doch die Talsohle scheint durchschritten zu sein. Denn für die kommenden Jahre werden wieder steigende Preise erwartete. Daher könnte jetzt der richtige Moment sein, sich für eine Immobilie zu entscheiden. Krone+ hat sich angesehen, in welchen Regionen es besonders lukrativ war bzw. ist.