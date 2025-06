Diese Mietwohnungen werden am meisten gesucht

In Tirol, Salzburg und Vorarlberg kosten die meistgesuchten Wohnungen im Schnitt etwas über tausend Euro. Am geringsten war dieser Wert mit knapp unter 700 Euro in der Steiermark. Die durchschnittliche Fläche war in Tirol mit 56 Quadratmetern am kleinsten und im Burgenland mit 69 Quadratmetern am größten.