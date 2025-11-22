„Ich hätte öfter das Schwert schwingen müssen“

Das Tempo in der Politik ist problematisch

Es habe sich viel verändert in den vergangenen 40 Jahren. Vor allem durch die Digitalisierung und die sozialen Medien. „Das Tempo in der Politik ist problematisch. Früher sagte man vor einer Entscheidung: Lieber einmal drüber schlafen. Dafür ist heute keine Zeit. Mein Rat: Nicht im Fokus haben, was gut für eine Schlagzeile, sondern was gut für die Menschen ist.“