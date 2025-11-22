Weiße Überraschung? Jetzt Schnee für Wien angesagt

Wintereinbruch hat Österreich im Griff

Weite Teile Österreichs haben den ersten Wintereinbruch der Saison bereits hinter sich. Von Vorarlberg bis Salzburg fiel am Donnerstag Schnee bis in die Täler – Ausläufer gab es auch in Oberösterreich. Sogar in Klagenfurt und in Villach war es Donnerstagfrüh zumindest angezuckert.