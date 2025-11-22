Vorteilswelt
Plötzliche Trendwende

Weiße Überraschung? Jetzt Schnee für Wien angesagt

Wien
22.11.2025 15:19
Nun also doch: Am Samstagabend dürfen sich Wien, Niederösterreich und das Burgenland auf weiße ...
Nun also doch: Am Samstagabend dürfen sich Wien, Niederösterreich und das Burgenland auf weiße Flocken freuen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Nun also doch: Laut der Unwetterzentrale Ubimet soll in den frühen Abendstunden in Wien, Niederösterreich und Burgenland leichter Schneefall einsetzen. Die Mengen fallen unterschiedlich aus, im Schnitt sind bis zu sechs Zentimeter möglich. Für Autofahrer ist erhöhte Vorsicht geboten.

0 Kommentare

Während Skifahrer im Westen bei strahlendem Sonnenschein und eisiger Kälte bald zum Einkehrschwung übergehen, gesellen sich im Osten zu frostigem Wind einige Wolken, die doch sehr verdächtig nach Schnee aussehen – und tatsächlich: Nach zunächst unklaren Wetterprognosen Mitte der Woche soll im Südosten am frühen Abend nun doch leichter Schneefall einsetzen.

Für Niederösterreich, Wien und das Burgenland gilt voraussichtlich die Warnstufe Orange. Die Schneemengen sollen unterschiedlich ausfallen, im Schnitt sind drei bis sechs Zentimeter zu erwarten.

Am frühen Abend soll laut Unwetterzentrale leichter Schneefall einsetzen:

Wintereinbruch hat Österreich im Griff
Weite Teile Österreichs haben den ersten Wintereinbruch der Saison bereits hinter sich. Von Vorarlberg bis Salzburg fiel am Donnerstag Schnee bis in die Täler – Ausläufer gab es auch in Oberösterreich. Sogar in Klagenfurt und in Villach war es Donnerstagfrüh zumindest angezuckert.

In der Nacht zum Freitag schneite es dann auch in Teilen der Steiermark, zwischen dem Ennstal und dem Mariazellerland fielen drei bis fünf Zentimeter Neuschnee. Winterliche Bedingungen herrschen derzeit im Hochgebirge. Vielerorts haben Skigebiete bereits geöffnet – am Samstag mit viel Sonne unter teils extrem eisigen Temperaturen.

„Krone“-Leserreporterin Marina schickt weiße Grüße aus Bezau in Vorarlberg.
„Krone“-Leserreporterin Marina schickt weiße Grüße aus Bezau in Vorarlberg.(Bild: Marina Bonat)
Weiße Schneelandschaft in Langen in Vorarlberg
Weiße Schneelandschaft in Langen in Vorarlberg(Bild: Dagmar Gammerer)
Der Schnee blieb auch in Laakirchen in Oberösterreich über Nacht liegen.
Der Schnee blieb auch in Laakirchen in Oberösterreich über Nacht liegen.(Bild: Regina Stritzinger)

Schnee und Frost: Vorsicht auf Österreichs Straßen
Für Christkindlmarktbesucher wird es richtig weihnachtlich, für Autofahrer heißt es dagegen: Vorsicht! Der erste Schneefall sorgt naturgemäß für zähen Verkehr und Chaos auf den Straßen. Vor allem in Tirol führte der vorzeitige Wintereinbruch in den vergangenen Tagen zu mehreren Unfällen und Sperren. 

Am Samstag zeigt das Thermometer Minusgrade im Hochgebirge bei strahlendem Sonnenschein wie etwa ...
Ungewöhnlich frostig
Minus 22 Grad: Ski-Traumstart bei extremer Kälte
22.11.2025
Teils nur mit Ketten
Wieder Schnee: Unfälle, Verletzte und Totalsperren
21.11.2025
Wo Schmerzgrenze liegt
Punsch ist vielen Wienern schon zu teuer
20.11.2025

Zudem könnten Adventmärkte und der Einkaufsverkehr in den Ballungszentren laut ÖAMTC für zusätzliche Verzögerungen sorgen. Auf den zentralen Hauptstraßen sollten abgesehen vom Wetter nur wenige Behinderungen auftreten.

Noch nie war es einfacher, „Krone"-Leserreporter zu werden! Per WhatsApp erreichen Sie die Redaktion mit nur einem Knopfdruck. Schicken Sie uns gerne spannende Bilder, Videos und Geschichten aus ganz Österreich.

Loading
