Krimi um 13 gesuchte Neonazis in Österreich

39 werden wegen brutaler Gewaltakte gesucht

So weit, so bedenklich. Dass sich ein Teil der Gesuchten bereits ins Ausland abgesetzt hat, um der Haft zu entgehen, liegt auf der Hand. 115 Neonazis sollen es sein, die die Flucht angetreten haben, 39 der 115 Personen werden wegen brutaler Gewaltakte gesucht.