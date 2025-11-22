G20-Gipfel stellte sich mit Erklärung gegen Trump

Europäer lehnen Trumps Friedensplan ab

Überschattet wird der Gipfel auch durch die US-Vorschläge, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Regierungen europäischer Staaten sehen darin eine Kapitulation vom Kiew, der Plan sei deshalb nicht akzeptabel. „Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt. Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat (...). Alle Mitglieder der G20 müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz.