Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das sind die Inhalte

G20-Gipfel stellte sich mit Erklärung gegen Trump

Außenpolitik
22.11.2025 15:53
Von links: Australiens Premierminister Anthony Albanese, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von ...
Von links: Australiens Premierminister Anthony Albanese, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa(Bild: AFP/YVES HERMAN)

Vertreterinnen und Vertreter der G20-Staaten haben am Samstag eine Gipfelerklärung beschlossen – obwohl die US-Regierung davor gewarnt hatte. Das Weiße Haus nahm selbst nicht teil, übernimmt im kommenden Jahr aber die G20-Präsidentschaft.

0 Kommentare

Südafrikas Regierung kündigte bereits an, den jährlich wechselnden Vorsitz am Sonntag nicht symbolisch an die USA zu übergeben. Zudem sei die Mehrheit der Teilnehmenden bereit, eine nicht bindende Erklärung zu verabschieden, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Land vorgeworfen, systematisch gegen Weiße vorzugehen, ohne dafür Belege zu nennen.

Dass es trotz der US-Warnung eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungsoberhäupter gebe, sei „auch eine Botschaft an Washington“, sagte ein EU-Diplomat. Inhalte sind beispielsweise der Ausbau erneuerbarer Energien, der Klimaschutz und der Abbau der Verschuldung armer Länder. Ziele sind es etwa, bis ungefähr 2050 weltweit Kohlenstoffneutralität zu erreichen, und die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Dafür wollen die Staaten auf nationaler Ebene Verpflichtungen vorlegen.

Zitat Icon

Alle Mitglieder der G20 müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse.

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz attestiert den USA in Bezug auf den Ukraine-Krieg wirtschaftliche Interessen.

Europäer lehnen Trumps Friedensplan ab
Überschattet wird der Gipfel auch durch die US-Vorschläge, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Regierungen europäischer Staaten sehen darin eine Kapitulation vom Kiew, der Plan sei deshalb nicht akzeptabel. „Russland hat einen illegalen Angriffskrieg entfesselt. Nun muss Russland endlich diese Aggression beenden, die schreckliches menschliches Leid nach Europa gebracht hat (...). Alle Mitglieder der G20 müssen ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump mit Präsident Wolodymyr Selenskyj
Treffen in der Schweiz
Ukraine und USA wollen über Trumps Plan verhandeln
22.11.2025
Trump will Frieden
Experte warnt vor Putins Thanksgiving-Falle
21.11.2025

Selenskyj kündigt Alternativen an
Damit spielte er auf die USA an, etwa auf Trumps Zollpolitik. Wie berichtet, wollen Vertreterinnen und Vertreter der Vereinigten Staaten und der Ukraine „in den kommenden Tagen“ über „mögliche Punkte eines künftigen Friedensabkommens“ beraten. Der US-Plan sieht unter anderem das Abtreten großer ukrainischer Gebiete im Osten an Russland und den Verzicht auf einen NATO-Beitritt der Ukraine vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorschlag am Freitag zurückgewiesen und „Alternativen“ angekündigt.

Die EU-Staats- und Regierungsoberhäupter wollen am Montag über den US-Plan für die Ukraine beraten. Führende Unterstützerinnen und Unterstützer des Kriegslands lehnen den Entwurf in der aktuellen Form ab.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
SüdafrikaUSARusslandUkraine
G20-Gipfel
RegierungPräsidentschaft
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
174.252 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
111.688 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
109.186 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
683 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Das sind die Inhalte
G20-Gipfel stellte sich mit Erklärung gegen Trump
Korosec feiert 85.
„Ich hätte öfter das Schwert schwingen müssen“
„Vorsichtsmaßnahme“
Bolsonaro tauscht Hausarrest gegen Gefängniszelle
Treffen in der Schweiz
Ukraine und USA wollen über Trumps Plan verhandeln
Peter Gnam ist tot
Baba, Peter – ab jetzt sind wir per Du …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf