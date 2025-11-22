Zwei Premieren: Tag der Überraschungen in Gurgl

Gleich zwei Premieren durften am Samstag am Stockerl von Gurgl gefeiert werden. Denn der Franzose Paco Rassat durfte sich nach seinem Triumph im Slalom über den ersten Weltcup-Sieg freuen und dem Mann neben sich zu einer Landespremiere gratulieren. Armand Marchant holte nämlich den ersten Podestplatz für Belgien.
Historisches Tag in Gurgl! Mit diesem Slalom-Podium haben wohl nicht viele gerechnet. Denn nicht etwa Henrik Kristoffersen, Clement Noel oder Manuel Feller durften dort stehen, sondern zwei „frische“ Gesichter.
Der Franzose Rassat gewann am Samstag das Rennen mit einem furiosen zweiten Lauf, mit dem er von Rang 14 ganz nach vorne fuhr. Zum ersten Mal darf er im Weltcup ganz oben auf dem Stockerl stehen.
Historischer Saisonauftakt
Marchant hingegen darf sich in die Geschichtsbücher seines Landes eintragen. Er ist nämlich der erste Belgier, der im Ski-Weltcup einen Platz auf dem Podium erobert.
Nach dem Premierensieg für Brasilien durch Lucas Pinheiro Braathen vergangene Woche in Levi, also der nächste historische Coup in der noch jungen Ski-Saison!
