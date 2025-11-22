Zwei Premieren: Tag der Überraschungen in Gurgl

Gleich zwei Premieren durften am Samstag am Stockerl von Gurgl gefeiert werden. Denn der Franzose Paco Rassat durfte sich nach seinem Triumph im Slalom über den ersten Weltcup-Sieg freuen und dem Mann neben sich zu einer Landespremiere gratulieren. Armand Marchant holte nämlich den ersten Podestplatz für Belgien.