Wie man noch ein günstiges Klimaticket bekommt

Zahlt sich eine vorzeitige Kündigung aus?

An sich könnte man als Trick sein bestehendes KlimaTicket vorzeitig kündigen und sich bis 1. August ein neues kaufen, um so wenigstens ein volles Jahr zum alten Preis weiterzufahren. Das lohnt sich allerdings kaum, denn dann wird ein Kündigungsentgelt fällig, das eine Monatsrate der Jahresgebühr beträgt. Nur in Ausnahmefällen (Übersiedlung ins Ausland, längere Krankheit, Arbeitslosigkeit), die nachzuweisen sind, wird keine Gebühr verlangt.