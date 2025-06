Neues Personal für Start von Edtstadler

Bald ist es so weit. Am 2. Juli bekommt Salzburg nach zwölf Jahren Wilfried Haslauer mit Karoline Edtstadler wieder eine Landeshauptfrau. Nicht nur bei der Machtverteilung bringt das eine Rochade mit sich, auch in den Regierungsbüros und im Amt der Landesregierung stehen einige Änderungen an. Manche davon haben gar nichts mit dem Wechsel an der Spitze zu tun. So wie der Aufstieg von Ex-Landesrettungskommandant Anton Holzer zum Büroleiter von Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP).