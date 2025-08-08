Keine Eile bei Waffen | Mann der Gipfel

Mann der Gipfel. Man kannte ihn als Fußballpräsident (2009 bis 2021) in ganz Österreich, aber wenn man ihn persönlich gut gekannt hat, dann traf die Nachricht gestern Vormittag ins Herz: Leo Windtners Herz hat gestern früh am Aufstieg auf den Traunstein knapp vor seinem 75. Geburtstag in seinem Heimatland Oberösterreich zu schlagen aufgehört! Er war, wie es heute im „Krone“-Nachruf heißt, „ein Mann der vielen Gipfel: im Beruf, im Ehrenamt, im Sport und in den Alpen, die ihm so viel bedeuteten“. Als höchster Fußballfunktionär des Landes war die erste sportliche Qualifikation für eine EURO der Gipfel – auch wenn die Endrunde in Frankreich für Österreich früh zu Ende war. Windtner, der immer unter Strom stehende langjährige hauptberufliche Energie-Manager war ein Visionär, ein Gestalter, ein Antreiber. In den Bergen fand er Ruhe und Kraft fand. Und dort fand nun sein Leben ein Ende.