GUTEN MORGEN

Keine Eile bei Waffen | Mann der Gipfel

Guten Morgen Newsletter
Keine Eile bei den Waffen. Zwei Monate sind es am Sonntag, seit in Graz ein 21-Jähriger, der legal Waffen besaß, neun Schüler und eine Lehrerin seiner ehemaligen Schule erschoss. Wenige Tage nach dieser furchtbaren Bluttat versprach die Regierung eine Verschärfung der Waffengesetze. Man kündigte an, noch im Sommer werde ein Entwurf vorliegen, der unter anderem die Erhöhung der Altersgrenze für den Waffenbesitz auf 25 Jahre vorsehen würde. Auch bei den psychologischen Gutachten wolle man deutlich nachschärfen. Doch der Gesetzesentwurf liegt noch immer nicht vor – unterdessen ist ein wahrer Ansturm auf die Waffengeschäfte ausgebrochen. Schnell, schnell noch eine Waffe kaufen, solange man sie noch leicht bekommt – doch Eile scheint dabei angesichts des Schneckentempos, das die Regierung bei der Verschärfung des Waffengesetzes an den Tag legt, gar nicht notwendig …

Mann der GipfelMan kannte ihn als Fußballpräsident (2009 bis 2021) in ganz Österreich, aber wenn man ihn persönlich gut gekannt hat, dann traf die Nachricht gestern Vormittag ins Herz: Leo Windtners Herz hat gestern früh am Aufstieg auf den Traunstein knapp vor seinem 75. Geburtstag in seinem Heimatland Oberösterreich zu schlagen aufgehört! Er war, wie es heute im „Krone“-Nachruf heißt, „ein Mann der vielen Gipfel: im Beruf, im Ehrenamt, im Sport und in den Alpen, die ihm so viel bedeuteten“. Als höchster Fußballfunktionär des Landes war die erste sportliche Qualifikation für eine EURO der Gipfel – auch wenn die Endrunde in Frankreich für Österreich früh zu Ende war. Windtner, der immer unter Strom stehende langjährige hauptberufliche Energie-Manager war ein Visionär, ein Gestalter, ein Antreiber. In den Bergen fand er Ruhe und Kraft fand. Und dort fand nun sein Leben ein Ende.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
