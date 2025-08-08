Swiftie-Event, Demo für Stillen und Fake-Shops

Ein Jahr nach der Konzertabsage von Taylor Swift erinnern Fans mit einem Festival und einer Gedenktafel an die Ereignisse. Doch wie sieht der aktuelle Ermittlungsstand aus? UND: Was passiert, wenn an Bord eines Flugzeuges plötzlich ein Notfall eintritt? Unsere Reporterin macht den Selbsttest und taucht ins Training der Flugbegleiter ein – das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Elena Pasching.