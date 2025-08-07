Kindergärten belasten die Budgets der Gemeinden

„Können es uns nicht leisten“

„Wir haben bei den Mitarbeitern eine Kostenstruktur, die abenteuerlich ist“, so Schaberl. Deswegen solle das Personal vom Land übernommen werden, ähnlich wie bei den Volksschullehrern. „Damit wären die Gemeinden schlagartig die meisten Kosten los.“ Die Hälfte der Angestellten in Parndorf würden nur für den Kindergarten entfallen, meint auch Vizebürgermeister Wolfgang Daniel. Im Budget mache dies einen großen Brocken aus. „Und wenn das Land sagt, dass es sich das nicht leisten kann, dann kann ich nur sagen: Die Gemeinden können es sich auch nicht leisten“, ergänzt Schaberl.